Мэр Гюмри арестован

Антикоррупционный суд арестовал мэра Гюмри Вардана Гукасяна на два месяца.

Решение принял судья Вардгес Саркисян, передают армянские СМИ.

Суд всю ночь рассматривал ходатайство об аресте и лишь на рассвете удалился в совещательную комнату.

Утром 20 октября силовики провели обыски в мэрии Гюмри. Позже стало известно, что Гукасян и еще семь человек были задержаны по обвинению в получении взятки. Параллельно действиям силовиков здание окружили сторонники Гукасяна. Сюда же были стянуты "красные береты", в ходе многочасового противостояния полиции и собравшихся возникали перепалки и стычки. Однако мэра Гюмри все же увезли.

По данным следствия, мэр и главный архитектор мэрии договорились не сносить незаконное строение площадью около 1,5 тыс. кв. м на улице Гарегина Нжде, потребовав и получив от владельца около $10 тыс.

По информации Sputnik Армения, речь идет о предпринимателе Севаке Гомцяне, владельце сети магазинов "Фабрика".

В СК Армении инициировало дело по статье "массовые беспорядки" в отношении некоторых участников акции в поддержку Гукасяна. Всего было задержано свыше 30 протестующих.