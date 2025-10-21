 Байден завершил курс терапии по лечению рака | 1news.az | Новости
Байден завершил курс терапии по лечению рака

First News Media08:40 - Сегодня
Байден завершил курс терапии по лечению рака

Бывший президент США Джо Байден 20 октября завершил курс лучевой терапии по лечению рака простаты.

Об этом сообщает телеканал CBS, ссылаясь на представительницу экс-главы государства Келли Скалли.

По его информации, 82-летний политик проходил лечение в онкологическом центре в Филадельфии.

«Однако это не означает окончания его лечения», — говорится в публикации CBS.

В ней также сказано, что в настоящее время неясно, потребуется ли бывшему американскому лидеру какое-либо еще лечение.

Источник: Gazeta.ru

