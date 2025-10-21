Готовившаяся встреча Лаврова и Рубио отложена на неопределенный срок

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Рубио, готовившаяся последние дни, была отложена на неопределенный срок.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на свои источники в Белом доме.

По их данным, запланированная встреча на данный момент отложена.

При этом, отмечает телеканал, пока не ясно, почему встреча не состоится на этой неделе.

В понедельник замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что понимания о месте и времени встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран нет, все находится в процессе рассмотрения.

Источник: ТАСС