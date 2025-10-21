 HONOR укрепляет позиции в Азербайджане: рост доли рынка и узнаваемости бренда - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

HONOR укрепляет позиции в Азербайджане: рост доли рынка и узнаваемости бренда - ФОТО

First News Media09:45 - Сегодня
HONOR укрепляет позиции в Азербайджане: рост доли рынка и узнаваемости бренда - ФОТО

Международный технологический бренд HONOR продолжает уверенно укреплять свои позиции на азербайджанском рынке.

За последний год компания значительно увеличила долю в сегменте Android-смартфонов, а также повысила уровень узнаваемости и доверия среди пользователей.

Рост ключевых показателей обусловлен стратегией HONOR, основанной на инновациях и высоком качестве продукции. Современные модели бренда — как флагманские устройства, так и решения среднего ценового сегмента — предлагают пользователям умные и функциональные решения, соответствующие их ежедневным потребностям.

Камеры с поддержкой искусственного интеллекта, энергоэффективность и надёжный дизайн стали отличительными чертами устройств HONOR, обеспечив им признание со стороны потребителей.

HONOR 400 Series: лидер продаж и интереса аудитории

Представленная в июле 2025 года серия HONOR 400 за короткое время вошла в число самых популярных и продаваемых моделей как по данным Google Trends, так и в розничных каналах. Серия получила высокие оценки за элегантный дизайн, AI-камеру нового поколения и впечатляющую производительность.

Первый фирменный магазин HONOR в Баку

Также в июле HONOR открыл в Баку первый официальный бренд-магазин, что стало важным шагом в укреплении присутствия компании в Азербайджане. Новый магазин предлагает покупателям полный ассортимент продукции HONOR — от смартфонов и носимых устройств до аксессуаров — в едином пространстве. В ближайшие годы компания планирует расширить сеть бренд-магазинов, обеспечив более широкое покрытие по стране.

«Азербайджанский рынок играет стратегически важную роль для бренда HONOR. Мы видим устойчивый рост интереса к нашим продуктам и благодарим пользователей за доверие. Наша цель — продолжать предлагать инновационные решения, сочетающие технологии, стиль и удобство», — отметил Jing Xi, региональный директор HONOR в Азербайджане.

Курс на инновации и устойчивое развитие

Рост бренда в Азербайджане подтверждается не только динамикой продаж, но и активным присутствием в онлайн- и офлайн-пространстве. HONOR последовательно развивает коммуникацию с местной аудиторией, внедряет инновационные маркетинговые подходы и совершенствует клиентский сервис.

В дальнейшем компания планирует продолжать расширять присутствие на рынке, повышать доступность продукции и представлять новые инновационные модели, сохраняя курс на качество и технологическое лидерство.

На правах рекламы

Поделиться:
222

Актуально

Мнение

Рустем Бектрумов: Казахстан и Азербайджан по праву можно назвать образцом ...

Xроника

Состоялась встреча один на один президентов Азербайджана и Казахстана - ФОТО

Политика

Хикмет Гаджиев: Формула «5+1» превратилась в единое «6» - ВИДЕО

Общество

Дорожная полиция обратилась к водителям после трагедии в Забрате - ОБНОВЛЕНО

Общество

Осуществи свою идею со студенческой инновационной программой «Spark» от Birbank

Пассажирский автобус выехал на бульвар и врезался в деревья - ВИДЕО

Казахстан и Азербайджан подпишут соглашения для увеличения грузоперевозок по Среднему коридору

Mercedes Vito сбил насмерть мужчину на трассе

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Кямал Алиев: Рамиз Мехтиев даже не здоровался со мной

Арестован таксист, совершивший неэтичные действия в отношении школьницы, которую вез на подготовительные занятия

Членам семьи Рамиза Мехтиева запретили выезд из Азербайджана

Кинотеатр «Достлуг» признан непригодным для реставрации

Последние новости

Венгрия не будет блокировать новый пакет санкций ЕС против России - глава МИД

Сегодня, 12:14

Осуществи свою идею со студенческой инновационной программой «Spark» от Birbank

Сегодня, 12:02

Пассажирский автобус выехал на бульвар и врезался в деревья - ВИДЕО

Сегодня, 12:00

Саркози увезли в тюрьму Санте

Сегодня, 11:58

Токаев: Казахстан и Азербайджан являются братскими народами

Сегодня, 11:55

Состоялась встреча один на один президентов Азербайджана и Казахстана - ФОТО

Сегодня, 11:53

Стрелявшего в Фицо приговорили к 21 году тюрьмы

Сегодня, 11:50

Казахстан и Азербайджан подпишут соглашения для увеличения грузоперевозок по Среднему коридору

Сегодня, 11:47

Президент Колумбии Трампу: «Королей мы здесь не признаем»

Сегодня, 11:40

Mercedes Vito сбил насмерть мужчину на трассе

Сегодня, 11:28

Хикмет Гаджиев: Формула «5+1» превратилась в единое «6» - ВИДЕО

Сегодня, 11:24

Рустем Бектрумов: Казахстан и Азербайджан по праву можно назвать образцом стратегического партнерства

Сегодня, 11:20

В Сиязане фермера и его скот ударило током

Сегодня, 11:12

Парламент Армении отклонил заявление оппозиции о национальном кризисе

Сегодня, 11:07

За день из незаконного оборота изъято около 16 кг наркотиков

Сегодня, 11:03

Туск заявил о предотвращении диверсий в Польше

Сегодня, 11:00

Медицинские инновации и партнёрство на одной платформе - «Medinex 2025» - ФОТО

Сегодня, 10:58

Дорожная полиция обратилась к водителям после трагедии в Забрате - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:55

Министр науки и образования встретился с азербайджанскими студентами, обучающимися в США - ФОТО

Сегодня, 10:48

Как несоблюдение правил пешеходами приводит к трагедиям - ВИДЕО

Сегодня, 10:45
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10