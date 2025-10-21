Министр науки и образования встретился с азербайджанскими студентами, обучающимися в США - ФОТО

Министр науки и образования Эмин Амруллаев на прошлой неделе в рамках своего визита в США встретился с около 90 азербайджанскими студентами, обучающимися в США.

На встрече, состоявшейся в Университете Джорджа Вашингтона, министр проинформировал студентов о реформах, реализуемых в последние годы в системе науки и высшего образования нашей страны, совместных программах двойных дипломов с университетами США, развитии научных институтов и других актуальных вопросах.

В ходе встречи Эмин Амруллаев ответил на интересующие студентов вопросы, а также обсудил перспективы их академической и научной деятельности.

Министр призвал молодёжь после завершения обучения внести свой вклад в рынок труда нашей страны, а также в научную и высшую образовательную сферу.