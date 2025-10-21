Казахстан и Азербайджан подпишут соглашения для увеличения грузоперевозок по Среднему коридору

Казахстан подпишет с Азербайджаном соглашения, направленные на увеличение грузоперевозок по Транскаспийскому транспортному маршруту (ТМТМ, Средний коридор).

Как передает Report, об этом журналистам заявил глава казахстанского инвестиционного холдинга "Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов.

По его словам, одно из соглашений будет подписано с холдингом AZCON.

"В рамках данного соглашения мы будем рассматривать совместную эксплуатацию паромов, произведенных на Бакинском судостроительном заводе", - сказал Жакупов, подчеркнув, что данное соглашение призвано усилить потенциал и роль Среднего коридора.

Он подчеркнул ,что обе стороны заинтересованы в максимизации грузопотоков через этот маршрут, поэтому будут искать решение по типу и конфигурации суден.

По словам Жакупова, в 2025 году совместное предприятие, созданное Казахстаном и ОАЭ, договорилось об изготовлении на судостроительном заводе двух паромов на сумму $62 млн.

Глава ФНБ также отметил, что еще один документ будет подписан между совместным инвестиционным фондом "Самрук-Казына" и Азербайджанским инвестиционным холдингом с SOCAR.

"В рамках данного соглашения стороны договорились о совместном рассмотрении проектов в области ВИЭ", - добавил он, подчеркнув, что по заключенным соглашениям будет подготовлена дорожная карта.