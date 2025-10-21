 Состоялась встреча один на один президентов Азербайджана и Казахстана - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Xроника

Состоялась встреча один на один президентов Азербайджана и Казахстана - ФОТО

First News Media11:53 - Сегодня
Состоялась встреча один на один президентов Азербайджана и Казахстана - ФОТО

21 октября в Астане состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым в формате один на один.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, приветствуя Президента Ильхама Алиева, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал:

-Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, для меня большая честь и удовольствие принимать Вас с официальным государственным визитом в Республику Казахстан. Это очень важное событие с точки зрения дальнейшего укрепления стратегического партнерства, союзнических взаимоотношений между нашими странами. Без всякого преувеличения можно с уверенностью сказать, что Казахстан и Азербайджан являются не только дружественными государствами, но и братскими народами, нациями. Поэтому для нас это большой приоритет - я имею в виду развитие многогранного сотрудничества с Вашей страной. Тем более, Азербайджан в настоящее время под Вашим сильным лидерством, руководством заметно нарастил свои позиции, укрепил свой авторитет на международной арене, играет очень важную роль как региональная держава в вашей части мира. Для нас развитие и экономического, и торгово-экономического сотрудничества, не говоря о том, чтобы развивать и политическое партнерство, является неотложной, очень важной задачей.

Я приветствую Вас в нашей стране.

Президент Ильхам Алиев сказал:

-Спасибо, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич. В первую очередь, хотел бы поблагодарить за приглашение посетить братский Казахстан с государственным визитом, а также за гостеприимство. Спасибо за Ваши добрые слова в адрес Азербайджана. Мы разделяем те же чувства к братскому народу Казахстана, так же радуемся успехам братской страны под Вашим руководством и в социально-экономическом развитии, и в укреплении международных позиций.

Сегодня Казахстан демонстрирует высокий уровень развития. В стране обеспечивается общественно-политическая стабильность, экономика является самодостаточной. Мы с большим интересом наблюдаем за реформами, которые Вы осуществляете, и полностью поддерживаем Ваш курс на модернизацию страны, укрепление ее потенциала.

Что касается наших двусторонних отношений, Вы отметили их стратегический, союзнический характер. Мы нацелены на укрепление взаимодействия по всем направлениям.

Сегодня в рамках наших переговоров, а также заседания Высшего межгоссовета мы еще раз пройдемся по обширной повестке дня и, естественно, наметим дальнейшие шаги для укрепления нашего партнерства.

Еще раз благодарю.

Касым Жомарт-Токаев: Благодарю Вас.

Поделиться:
150

Актуально

Мнение

Рустем Бектрумов: Казахстан и Азербайджан по праву можно назвать образцом ...

Xроника

Состоялась встреча один на один президентов Азербайджана и Казахстана - ФОТО

Политика

Хикмет Гаджиев: Формула «5+1» превратилась в единое «6» - ВИДЕО

Общество

Дорожная полиция обратилась к водителям после трагедии в Забрате - ОБНОВЛЕНО

Xроника

Состоялась встреча один на один президентов Азербайджана и Казахстана - ФОТО

В Астане состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Казахстан - ФОТО

Награждена группа работников сферы статистики

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Instagram Президента: Опубликованы кадры об участии главы государства в Саммите мира по Ближнему Востоку

Мехрибан Алиева приняла участие в открытии административного офиса посольства Азербайджана при Святом Престоле

Мехрибан Алиева встретилась с президентом губернаторства государства-города Ватикан - ФОТО

Первый вице-президент Мехрибан Алиева и члены ее семьи приняли участие в церемонии посадки деревьев в садах Ватикана - ФОТО

Последние новости

Венгрия не будет блокировать новый пакет санкций ЕС против России - глава МИД

Сегодня, 12:14

Осуществи свою идею со студенческой инновационной программой «Spark» от Birbank

Сегодня, 12:02

Пассажирский автобус выехал на бульвар и врезался в деревья - ВИДЕО

Сегодня, 12:00

Саркози увезли в тюрьму Санте

Сегодня, 11:58

Токаев: Казахстан и Азербайджан являются братскими народами

Сегодня, 11:55

Состоялась встреча один на один президентов Азербайджана и Казахстана - ФОТО

Сегодня, 11:53

Стрелявшего в Фицо приговорили к 21 году тюрьмы

Сегодня, 11:50

Казахстан и Азербайджан подпишут соглашения для увеличения грузоперевозок по Среднему коридору

Сегодня, 11:47

Президент Колумбии Трампу: «Королей мы здесь не признаем»

Сегодня, 11:40

Mercedes Vito сбил насмерть мужчину на трассе

Сегодня, 11:28

Хикмет Гаджиев: Формула «5+1» превратилась в единое «6» - ВИДЕО

Сегодня, 11:24

Рустем Бектрумов: Казахстан и Азербайджан по праву можно назвать образцом стратегического партнерства

Сегодня, 11:20

В Сиязане фермера и его скот ударило током

Сегодня, 11:12

Парламент Армении отклонил заявление оппозиции о национальном кризисе

Сегодня, 11:07

За день из незаконного оборота изъято около 16 кг наркотиков

Сегодня, 11:03

Туск заявил о предотвращении диверсий в Польше

Сегодня, 11:00

Медицинские инновации и партнёрство на одной платформе - «Medinex 2025» - ФОТО

Сегодня, 10:58

Дорожная полиция обратилась к водителям после трагедии в Забрате - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:55

Министр науки и образования встретился с азербайджанскими студентами, обучающимися в США - ФОТО

Сегодня, 10:48

Как несоблюдение правил пешеходами приводит к трагедиям - ВИДЕО

Сегодня, 10:45
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10