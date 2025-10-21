Токаев: Казахстан и Азербайджан являются братскими народами

Казахстан и Азербайджан являются не только дружественными государствами, но и братскими народами.

Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом Ильхамом Алиевым в Астане, передает Казинформ.

«Для меня большая честь - принимать Вас с государственным визитом в Республике Казахстан. Это очень важное событие с точки зрения дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзнических взаимоотношений между нашими странами. Без всякого преувеличения можно сказать, что Казахстан и Азербайджан являются не только дружественными государствами, но и братскими народами. Поэтому для нас большой приоритет - развитие многогранного сотрудничества с Вашей страной. Тем более Азербайджан в настоящее время под Вашим сильным лидерством заметно нарастил свои позиции, укрепил свой авторитет на международной арене, играет очень важную роль как региональная держава в Вашей части мира, - подчеркнул Токаев.

Президент Казахстана отметил, что очень важной задачей является развитие торгово-экономического сотрудничества и политического партнерства.