США должны отказаться от завышенных требований в переговорах с Ираном, требует Тегеран

First News Media16:28 - Сегодня
Иран не возобновит переговоры с США по вопросу урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы до тех пор, пока Вашингтон не откажется от завышенных требований.

Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

«Мы не вернемся за стол переговоров до тех пор, пока американцы не откажутся от своей алчной политики и не перестанут предъявлять нам необоснованные требования», - приводит его слова агентство Tasnim, на которое ссылается ТАСС.

Как отметил Арагчи, ранее проводившиеся между Ираном и США переговоры, включая контакты на полях Генассамблеи ООН в сентябре в Нью-Йорке, были приостановлены и не продвинулись именно из-за чрезмерных требований американской стороны.

20 октября представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи сообщил, что Тегеран продолжает обмен сообщениями с Вашингтоном через посредников, но называть это переговорами преждевременно.

В 2025 году пять раундов переговоров Ирана с США по ядерному досье завершились безрезультатно из-за начала военной операции Израиля против исламской республики и ударов американских ВС по иранским ядерным объектам. 23 сентября иранский лидер Али Хаменеи заявил, что ведение переговоров с США не отвечает национальным интересам исламской республики, так как переговоры, которые США хотят и о которых говорят, - «это диктат, а не диалог».

