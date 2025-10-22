День города Физули отмечен с большим воодушевлением - ФОТО

Два года назад, после длительной оккупации, город Физули вновь распахнул двери для своих коренных жителей и в этом году также отметил День города с большим воодушевлением.

17 октября в мероприятиях, организованных по случаю этого знаменательного дня, активно участвовали многочисленные жители города Физули, государственные чиновники, известные представители общественности.

Праздничные мероприятия были проведены при совместной организации Министерства культуры, Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах и Фонда Возрождения Карабаха.

В рамках серии мероприятий в средней общеобразовательной школе №1 имени Мирзы Улугбека для детей был показан спектакль «Кот в сапогах» в постановке Физулинского государственного драматического театра.

В Детском центре творчества имени Курмангазы состоялись фотовыставка «Дух Победы» и мастер-классы по изобразительному искусству. В парке, расположенном в 1-м жилом квартале города Физули, была организована концертная программа с участием деятелей искусства.

Программа началась произведением «Cəngi» великого композитора Узеира Гаджибейли, 140-летие со дня рождения которого в этом году отмечается на государственном уровне, в исполнении Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Ф.Амирова.

Затем заслуженные артисты Низами Абдуллаев, Анар Шушалы, Эхтирам Гусейнов, а также солисты Вефа Вязирова, Мурад Ариф, Сабина Араблы, Элдениз Мамедов, Кёнюль Тагиева и Гюнай Ибрагимли порадовали зрителей народными и авторскими песнями.

Ряд народных танцев, представленных в исполнении Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца, был встречен аплодисментами. Юные спортсмены продемонстрировали своё мастерство на площади.

После концертной программы в небе Физули состоялся грандиозный фейерверк, и жители города пережили незабываемые мгновения.

Напомним, что город Физули был освобождён от оккупации 17 октября 2020 года во время 44-дневной Отечественной войны. На основании Распоряжения Президента Ильхама Алиева от 31 июля 2023 года «Об учреждении дней городов по освобождённым территориям Азербайджанской Республики» 17 октября ежегодно торжественно отмечается как День города Физули.