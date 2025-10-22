Европарламент призвал Сербию ввести санкции против России

Депутаты Европарламента (ЕП) на пленарной сессии в Страсбурге приняли резолюцию, в которой говорится, что процесс вступления Сербии в ЕС не может продвигаться без присоединения Белграда к санкциям против РФ.

Резолюции Европарламента не являются юридически обязывающими и носят исключительно рекомендательный характер даже для институтов Евросоюза. Поддержали резолюцию 457 парламентариев, против проголосовали 103 депутата, еще 72 воздержались.

«Европарламент вновь заявляет, что переговоры о вступлении Сербии в Евросоюз должны продвигаться только <...> при полном согласовании с внешней и оборонной политикой ЕС и санкциями против России», - отмечается в документе.

Президент Сербии Александар Вучич неоднократно заявлял, что Сербия не будет вводить санкции против России. 15 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе встречи с Вучичем заявила, что Белград не сможет присоединиться к ЕС без санкций против России.

Источник: ТАСС