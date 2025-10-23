Предотвращен ввоз марихуаны на территорию Азербайджана

Предотвращен ввоз крупной партии наркотических средств на территорию страны.

Как сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы, меры по обеспечению надежной охраны государственной границы, а также по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров успешно продолжаются, передает 1news.az.

В результате погранично-поисковых и оперативных мероприятий, проведенных на служебной территории Лянкяранского пограничного отряда Командования Пограничных войск Государственной пограничной службы, был предотвращен ввоз крупной партии наркотических средств из Исламской Республики Иран на территорию Азербайджанской Республики.

В ходе поисковых мероприятий на приграничной территории было обнаружено и изъято наркотическое средство марихуана общим весом 35 килограммов.

По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.