Более 100 000 человек вышли на забастовку в Новой Зеландии

Более 100 000 учителей, медсестер, врачей, пожарных и сотрудников экстренных служб по всей Новой Зеландии вышли на массовую забастовку в четверг, требуя повышения заработной платы и увеличения финансирования государственного сектора.

Считается, что это крупнейшая акция протеста в стране за последние десятилетия, подчеркивающая растущее недовольство политикой правоцентристского правительства.

По всей стране, начиная от Окленда до Веллингтона и Крайстчерча участники маршей несли плакаты и скандировали лозунги в поддержку государственных служб. Профсоюзы, представляющие работников образования, здравоохранения и общественной безопасности, заявили, что текущее финансирование не позволяет поддерживать качество услуг и удерживать специалистов в профессии.

«Правительство пришло к власти, обещая снизить стоимость жизни и сохранить основные службы.

Можно смело сказать, что именно с этими задачами оно с треском провалилось», - заявила врач скорой помощи больницы Миддлмор и вице-президент Ассоциации штатных медицинских специалистов Сильвия Бойз, выступая перед участниками митинга на площади Аотеа в Окленде.

В совместном заявлении профсоюзы подчеркнули, что забастовка стала вынужденной мерой после месяцев безуспешных переговоров с правительством. Представители работников настаивают на повышении зарплат и улучшении условий труда, особенно в секторах здравоохранения и образования, где ощущается нехватка кадров.

Источник: Reuters

Джамиля Суджадинова