 Более 100 000 человек вышли на забастовку в Новой Зеландии | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Более 100 000 человек вышли на забастовку в Новой Зеландии

First News Media14:00 - Сегодня
Более 100 000 человек вышли на забастовку в Новой Зеландии

Более 100 000 учителей, медсестер, врачей, пожарных и сотрудников экстренных служб по всей Новой Зеландии вышли на массовую забастовку в четверг, требуя повышения заработной платы и увеличения финансирования государственного сектора.

Считается, что это крупнейшая акция протеста в стране за последние десятилетия, подчеркивающая растущее недовольство политикой правоцентристского правительства.

По всей стране, начиная от Окленда до Веллингтона и Крайстчерча участники маршей несли плакаты и скандировали лозунги в поддержку государственных служб. Профсоюзы, представляющие работников образования, здравоохранения и общественной безопасности, заявили, что текущее финансирование не позволяет поддерживать качество услуг и удерживать специалистов в профессии.

«Правительство пришло к власти, обещая снизить стоимость жизни и сохранить основные службы.

Можно смело сказать, что именно с этими задачами оно с треском провалилось», - заявила врач скорой помощи больницы Миддлмор и вице-президент Ассоциации штатных медицинских специалистов Сильвия Бойз, выступая перед участниками митинга на площади Аотеа в Окленде.

В совместном заявлении профсоюзы подчеркнули, что забастовка стала вынужденной мерой после месяцев безуспешных переговоров с правительством. Представители работников настаивают на повышении зарплат и улучшении условий труда, особенно в секторах здравоохранения и образования, где ощущается нехватка кадров.

Источник: Reuters

Джамиля Суджадинова

Поделиться:
229

Актуально

Политика

Никол Пашинян вновь поблагодарил Ильхама Алиева

Общество

В Азербайджане предлагают изменить порядок выплаты гражданами взносов на ...

Общество

Временно ограничивается работа всех скотных рынков в Азербайджане - ФОТО

Политика

Из Сирии репатриированы шесть граждан Азербайджана - МИД

В мире

Внутреннее дело Армении: Захарова прокомментировала задержание мэра Гюмри

Россия и Украина обменялись телами погибших

Испанский гонщик признался в убийстве отца

Более 100 000 человек вышли на забастовку в Новой Зеландии

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Сына Каддафи отпустили под залог в $11 млн долларов

Иранское общество возмущено видео со свадьбы дочери высокопоставленного советника - ВИДЕО

В Газа продолжают гибнуть люди, несмотря на перемирие

Опубликованы детали гибели азербайджанца Вугара Гусейнова и его супруги Лилит Исраелян во время теракта в «Крокус Сити Холле»

Последние новости

Внутреннее дело Армении: Захарова прокомментировала задержание мэра Гюмри

Сегодня, 15:37

С бюста шехида Отечественной войны украли цветы - ВИДЕО

Сегодня, 15:25

В Азербайджане предлагают изменить порядок выплаты гражданами взносов на соцстрахование

Сегодня, 15:17

Эмин Агаларов вышел из бизнеса по производству энергетиков

Сегодня, 15:14

Россия и Украина обменялись телами погибших

Сегодня, 14:45

Глава МИД Грузии надеется на скорое подписание мира между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 14:35

Никол Пашинян вновь поблагодарил Ильхама Алиева

Сегодня, 14:30

Испанский гонщик признался в убийстве отца

Сегодня, 14:15

Временно ограничивается работа всех скотных рынков в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 14:10

Более 100 000 человек вышли на забастовку в Новой Зеландии

Сегодня, 14:00

Из Сирии репатриированы шесть граждан Азербайджана - МИД

Сегодня, 13:52

Предотвращен ввоз марихуаны на территорию Азербайджана

Сегодня, 13:42

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 23°C

Сегодня, 13:32

Azerconnect Group приняла участие в казахстанско-азербайджанском бизнес-форуме - ФОТО

Сегодня, 13:05

Содержательные беседы и нацеленность на мир на долгосрочной основе: Фархад Мамедов о визите в Ереван

Сегодня, 13:03

Play10 запускает уникальный абонемент для неограниченных посещений развлекательных парков в Азербайджане - ВИДЕО

Сегодня, 13:00

В Ширване мошенник обманул горожан на 87 тыс. манатов

Сегодня, 12:50

В Билясуваре уволен директор школы

Сегодня, 12:47

Кино на неделю: Байопик о Брюсе Спрингстине с Джереми Алленом Уайтом в главной роли и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:43

В Шамкире грабитель в маске напал на владельца дома

Сегодня, 12:40
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10