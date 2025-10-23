В Баку на автобусных полосах созданы новые места для посадки и высадки пассажиров - ФОТО

Продолжается создание специальных мест для обеспечения удобной посадки и высадки пассажиров легковых автомобилей на автобусных полосах.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Согласно информации, очередные такие места были организованы и обозначены соответствующими табличками в трех точках на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе - напротив «Рынка 8-го километра», у выходов из станций метро «Нефтчиляр» и «Халглар достлугу», а также на улице Физули в Насиминском районе, у Государственного проектного института «Азердовлетлайихе».