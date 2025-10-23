 Мирзоян и Барро обсудили вашингтонские договоренности | 1news.az | Новости
Мирзоян и Барро обсудили вашингтонские договоренности

First News Media16:15 - Сегодня
Мирзоян и Барро обсудили вашингтонские договоренности

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провёл встречу с министром Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро.

Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на МИД Армении, стороны обсудили вопросы сотрудничества между Арменией и Францией, обменялись мнениями о мерах по углублению стратегического партнёрства и расширению взаимодействия с Европейским союзом.

В ходе встречи министры также рассмотрели инициативы, направленные на обеспечение эффективного сотрудничества на многосторонних площадках и в различных международных форматах. Особое внимание было уделено региональной повестке, включая выполнение договорённостей, достигнутых в Вашингтоне в августе, а также актуальным событиям в регионе. Кроме того, обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес, включая механизмы противодействия гибридным угрозам и вопросы развития на Ближнем Востоке.

