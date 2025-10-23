 Армен Григорян высоко оценил встречу с представителями гражданского общества Азербайджана и Армении | 1news.az | Новости
Армен Григорян высоко оценил встречу с представителями гражданского общества Азербайджана и Армении

First News Media09:05 - Сегодня
Армен Григорян высоко оценил встречу с представителями гражданского общества Азербайджана и Армении

Секретарь Совета Безопасности Республики Армения прокомментировал прошедший 21–22 октября 2025 года в Ереване круглый стол по инициативе группы представителей экспертного сообщества Азербайджана и Армении и при поддержке официальных структур двух стран.

В связи с этим он сделал публикацию у себя на странице в Facebook.

«22 октября я встретился с участниками двустороннего круглого стола, проходящего в Ереване с участием представителей гражданского общества Армении и Азербайджана.

Я высоко оценил проведение подобных встреч в рамках процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений, поскольку они направлены на установление позитивных контактов между людьми.

Я подчеркнул, что вовлечение различных слоёв общества будет только способствовать укреплению мира.

Представители гражданского общества, в свою очередь, поблагодарили армянскую сторону за организацию мероприятия и создание позитивной атмосферы. Участники отметили важность продолжения подобных инициатив, направленных на укрепление доверия и сотрудничества.

Во второй части встречи я ответил на вопросы присутствующих», - отметил он.

Напомним, и данная встреча стала первой встречей представителей гражданского общества Азербайджана и Армении в двустороннем формате.

На встрече также приняла участие главный редактор 1news.az Кямаля Мамедова.

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

