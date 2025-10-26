Трамп о своей любви «останавливать войны»: «это больше, чем хобби»

Президент США Дональд Трамп заявил, что "любит останавливать войны", но не назвал бы это своим хобби, потому что это намного важнее.

"Я не забуду тот день, [когда мы созвонились с лидерами Таиланда и Камбоджи], потому что это была одна из первых войн, [в разрешении которых] я участвовал. И мне понравилось делать это. Я бы не назвал это хобби, потому что это намного более серьезно, чем хобби, но я в этом хорош и я люблю это делать", - сказал он в Куала-Лумпуре, где на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Таиланд и Камбоджа подписали совместную декларацию об отношениях, которую Трамп назвал "мирной сделкой".

"ООН должна делать это, но она этого не делает", - добавил он, напомнив, что во время его выступления на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН выключился телесуфлер, а также были неполадки с эскалатором.

Источник: ТАСС