Трамп выразил желание встретиться с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы рад встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время своей поездки в страны Азии, если тот заинтересован в этом.

"Я не говорил об этом, не упоминал, но я был бы рад встретиться с ним, если он хочет встретиться. У меня замечательные и долгие [взаимоотношения] с Ким Чен Ыном, мне он нравится, я ему тоже. Если он хочет встретиться, я буду в Южной Корее", - сказал Трамп журналистам на борту самолета по пути в Японию, трансляция разговора велась на YouTube-канале Белого дома.

Источник: ТАСС