«Слишком мило». Трамп пообещал не претендовать на пост вице-президента

Президент США Дональд Трамп исключил возможность своего выдвижения на пост вице-президента США на выборах, которые пройдут в стране в 2028 году.

«Я думаю, это слишком мило. Я бы исключил такую возможность, потому что это слишком мило. Я думаю, людям бы это не понравилось. Это слишком мило, и это было бы как-то неправильно, не так ли?" - сказал он журналистам на борту президентского самолета по пути в Японию.

Ранее некоторые сторонники Трампа предлагали, чтобы на выборах 2028 года он баллотировался в качестве вице-президента, а в президентской гонке от Республиканской партии участвовало другое лицо, которое в случае победы могло бы покинуть президентское кресло и при таком исходе высший государственный пост занял бы Трамп.

В мае 2025 года Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что не намерен переизбираться на высший государственный пост в третий раз. Он отметил, что "будет президентом [в общей сложности] восемь лет, два срока", подчеркнув, что "всегда считал это очень важным". Ранее американский лидер допускал возможность выдвижения на третий срок, а в СМИ появлялась информация, что президент США поручал Минюсту изучить законность своего потенциального участия в президентских выборах в 2028 году.

Источник: ТАСС