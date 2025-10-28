Госдума приняла закон о круглогодичном призыве

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в окончательном чтении законопроект, который предусматривает возможность призыва на срочную службу в течение всего календарного года.

Документ на рассмотрение палаты парламента 22 июля 2025 года внесли председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

Нововведения предусматривают, что в течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии. При этом в документе указано, что фактическая отправка призывников для прохождения военной службы будет осуществляться дважды в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Источник: ТАСС