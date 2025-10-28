В Грузии хотят запретить две оппозиционные партии

Власти Грузии требуют от Конституционного суда запретить еще две оппозиционные политсилы наряду с партией экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", это "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия - Лело", заявил во вторник спикер парламента Шалва Папуашвили.

Ранее во вторник правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" подала иск в КС с требованием признать неконституционной партию Саакашвили "Единое национальное движение".

"Нашим совместным конституционным иском мы требуем признать неконституционными и запретить следующие партии: это "Единство - Национальное движение", гражданское политическое объединение "Коалиция за перемены, Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа" и "Сильная Грузия - Лело, для народа, для свободы", - заявил Папуашвили на брифинге.

Ранее парламент Грузии принял закон, согласно которому членам запрещенных партий запрещается участвовать в дальнейшем в политической деятельности. В середине мая парламент Грузии принял закон, согласно которому конституционный суд сможет запретить политическую партию, если она повторяет идеологию ранее запрещенного политического объединения.