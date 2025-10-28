92-летний президент Камеруна переизбран на восьмой срок

Объявленным в понедельник Конституционным советом центральноафриканской страны решением президент Камеруна Пол Бия, которому в данный момент 92 года, был переизбран на восьмой срок, и это может сохранить его на посту до тех пор, пока ему не исполнится почти 100 лет.

Стоит отметить, что Бия вступил в должность в 1982 году, за это время он успел отменить ограничение на количество президентских сроков (в 2008 году) и неоднократно переизбирался, каждый раз с уверенным преимуществом.

"Провозглашается избранный президент: кандидат Бия Пол", - сказал Клемент Атангана, президент Конституционного совета.

В этом году главным соперником Бии стал Исса Чирома Бакари — бывший правительственный пресс-секретарь и министр занятости, которому около 70 лет. В начале года он запустил кампанию, собравшую внушительные толпы сторонников, а также поддержку коалиции оппозиционных партий и гражданских объединений.

Источник: CNN

Джамиля Суджадинова