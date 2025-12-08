Теперь Пашинян предложил установить государственные флаги в армянских церквях

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил установить государственные флаги Армении в армянских церквях.

Об этом он заявил в прямом эфире в социальных сетях.

Пашинян отметил, что подобная практика существует во многих странах, и флаг можно размещать "как у входа, так и внутри храма". Он также вновь обратился к своему вчерашнему предложению об исполнении государственного гимна перед воскресными богослужениями.

По словам премьера, эта инициатива соответствует тексту литургии, в начале которой упоминается "высшее государство". Исполнение гимна, в его интерпретации, должно подчеркнуть связь между "высшим" и "земным" государствами.

Противостояние между властями Армении и Армянской апостольской церковью усилилось после резких высказываний премьер-министра в адрес духовенства и его инициативы изменить порядок избрания католикоса, предусматривающий ключевую роль государства. На этом фоне ранее по разным обвинениям были арестованы главы трех епархий - архиепископы Баграт Галстанян и Микаэл Аджапахян, епископ Мкртыч Прошян, а также глава канцелярии Эчмиадзина Аршак Хачатрян.

Эскалация получила новый импульс 27 ноября, когда в провластных пабликах появилось заявление за подписью группы иерархов ААЦ. Они обвинили Гарегина II в попытках замять поступок архиепископа Аршака Хачатряна, ссылаясь на появившиеся в сети видеозаписи интимного характера, и заявили, что тем самым патриарх "покровительствует кощунству". 29 ноября 10 подписантов призвали католикоса добровольно отречься от престола, обвинив его в произвольном управлении, политическом вмешательстве и других действиях, несовместимых, по их словам, с миссией главы Церкви.

Источник: «Sputnik Армения»