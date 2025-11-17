Глава Euronews: Мы подвергались давлению из за своей сбалансированной позиции по Азербайджану
Как сообщает АПА, об этом председатель Совета директоров Euronews Педро Варгас Давид сказал на церемонии открытия офиса телеканала в Баку.
«С момента моего первого визита в Азербайджан прошло более десяти лет. За эти годы я наблюдал, насколько изменилась страна. Хочу также отметить, что наша сбалансированная позиция по Азербайджану не воспринималась. Перед нашим главным офисом проводились протесты. Совершались атаки на мэйлы наших журналистов. Когда в новостях писали “Шуша, Азербайджан”, нам приходило бесчисленное количество писем с вопросом, почему мы описываем Шушу как территорию Азербайджана. Мы же объясняли, что международное право признаёт эту территорию как азербайджанскую землю. Даже когда в декабре прошлого года, когда был сбит пассажирский самолёт Азербайджана, Reuters распространил версию о причинах крушения, выгодную России. Мы же никогда этого не делали», — сказал Педро Варгас Давид.