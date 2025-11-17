Глава Euronews: Мы подвергались давлению из за своей сбалансированной позиции по Азербайджану

Мы подвергались давлению из за своей сбалансированной позиции по Азербайджану.

Как сообщает АПА, об этом председатель Совета директоров Euronews Педро Варгас Давид сказал на церемонии открытия офиса телеканала в Баку.

«С момента моего первого визита в Азербайджан прошло более десяти лет. За эти годы я наблюдал, насколько изменилась страна. Хочу также отметить, что наша сбалансированная позиция по Азербайджану не воспринималась. Перед нашим главным офисом проводились протесты. Совершались атаки на мэйлы наших журналистов. Когда в новостях писали “Шуша, Азербайджан”, нам приходило бесчисленное количество писем с вопросом, почему мы описываем Шушу как территорию Азербайджана. Мы же объясняли, что международное право признаёт эту территорию как азербайджанскую землю. Даже когда в декабре прошлого года, когда был сбит пассажирский самолёт Азербайджана, Reuters распространил версию о причинах крушения, выгодную России. Мы же никогда этого не делали», — сказал Педро Варгас Давид.