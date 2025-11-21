В Сумгайыте открыт новый транспортно-пересадочный узел - ФОТО

Перед железнодорожным вокзалом Сумгайыта создан новый транспортно-пересадочный узел (ТПУ).

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA).

Согласно информации, для обеспечения беспрепятственного движения автобусов в транспортно-пересадочном узле организованы специальные полосы движения и остановочные пункты для безопасной посадки и высадки пассажиров.

На территории проведены работы по нанесению разметки, установлены соответствующие знаки.

Для предотвращения хаотичной парковки легковых автомобилей перед железнодорожным вокзалом созданы новые парковочные места.

В целях обеспечения безопасности пешеходов на первоначальном этапе обустраиваются пешеходные зоны, оснащенные делиниаторами.

В настоящее время на железнодорожном вокзале Сумгайыта действуют 40 автобусов по 5 маршрутным линиям (№ 5, 6, 10А, 22, 39). Также предусмотрена организация дополнительных маршрутов, которые будут следовать к транспортно-пересадочному узлу из различных районов города.