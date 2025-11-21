Баку и Вашингтон обсудили сотрудничество по Зангезурскому коридору
Баку и Вашингтон обсудили сотрудничество по Зангезурскому коридору и развитию Среднего коридора.
Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев провел встречу с временным поверенным в делах США Эми Карлон и старшим советником Офиса политического планирования Госдепартамента США Джонатаном Асконасом.
Как передает 1news.az, об этом написал Набиев в соцсети Facebook.
«Мы проинформировали о работе, проделанной Азербайджаном по развитию Среднего коридора. Мы обсудили сотрудничество двух стран в этом направлении, а также по Зангезурскому коридору», — отметил Набиев.
Стороны также обменялись мнениями о партнерстве в области кибербезопасности и искусственного интеллекта.
