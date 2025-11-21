Баку и Вашингтон обсудили сотрудничество по Зангезурскому коридору и развитию Среднего коридора.

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев провел встречу с временным поверенным в делах США Эми Карлон и старшим советником Офиса политического планирования Госдепартамента США Джонатаном Асконасом.

Как передает 1news.az, об этом написал Набиев в соцсети Facebook.

«Мы проинформировали о работе, проделанной Азербайджаном по развитию Среднего коридора. Мы обсудили сотрудничество двух стран в этом направлении, а также по Зангезурскому коридору», — отметил Набиев.

Стороны также обменялись мнениями о партнерстве в области кибербезопасности и искусственного интеллекта.