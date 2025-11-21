Астана может открыть новый торговый маршрут в Турцию через Армению

Казахстан может открыть новый торговый маршрут в Турцию через Армению.

Об этом заявил в пятницу журналистам министр экономики страны Серик Жумангарин, передают казахстанские СМИ.

По его словам, маршрут через армянскую территорию обеспечит Астане прямой доступ к турецким портам.

"Сейчас мы идем через Азербайджан в Грузию на черноморские порты. Новый маршрут позволит выйти на Нахчыван и далее сразу на Турцию, на ее морские порты", — отметил министр.

Отметим, премьер Армении Никол Пашинян находится в Казахстане с официальным визитом.