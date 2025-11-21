Генеральный секретарь: С того дня, как Азербайджан стал членом D-8, он активно участвует в деятельности организации

Сотрудничество стран-членов Организации D-8 имеет большое значение не только в экономике, но и в сфере медиа и коммуникаций.

С того дня, как Азербайджан стал членом D-8, он выступал в этой организации с нестандартными инициативами. На состоявшемся в прошлом месяце Диалоге высокого уровня по климату и градостроительству D-8 была определена дорожная карта.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил генеральный секретарь Организации D-8 Исиака Абдулкадир Имам на церемонии открытия Медиафорума D-8.

Выразив удовлетворение пребыванием в Азербайджане, он отметил, что уже неоднократно посещал нашу страну и чувствует себя здесь как дома: «После присоединения Азербайджана к этой авторитетной организации ощущается оживление. Мы очень рады тому, что Медиафорум D-8 впервые проводится в городе Баку».

По словам генерального секретаря, Организация D-8 должна усиливать свои позиции, а также авторитет и влияние медиа. «Мы должны донести позицию нашей организации до международного уровня. В наших планах создание общей вещательной ассоциации. Также мы хотели бы предложить создание школ журналистики в странах-членах организации и выделение стипендий. Ежегодное проведение этого мероприятия может способствовать развитию медиа. Мы предлагаем выделить средства для создания центров квалификации в рамках совместного сотрудничества стран D-8», — подчеркнул Исиака Абдулкадир.