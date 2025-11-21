 Президент РА считает «вопросом времени» формирование атмосферы доверия между Ереваном и Баку | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Президент РА считает «вопросом времени» формирование атмосферы доверия между Ереваном и Баку

First News Media11:47 - Сегодня
Президент РА считает «вопросом времени» формирование атмосферы доверия между Ереваном и Баку

Президент Армении Ваагн Хачатурян считает, что формирование атмосферы взаимного доверия между двумя странами и народами крайне важно для окончательного мира между Арменией и Азербайджаном. Президент считает это вопросом времени.

Такое мнение он выразил в интервью журналистам, отвечая на вопрос о том, на каком этапе должны находиться Армения и Азербайджан, чтобы мирный процесс между двумя странами стал необратимым фактом, передают армянские СМИ.

«Мир наступит тогда, когда будет восстановлено взаимное доверие между двумя странами и народами; это вопрос времени. Мы, как политические лидеры, должны действительно обеспечить политический процесс и правовые формулировки для достижения такой ситуации», — отметил Ваагн Хачатурян.

По его словам, двусторонний правовой процесс уже сформирован, поскольку обе страны признали территориальную целостность и суверенитет друг друга, и окончательным завершением этого процесса станет тот момент, когда граждане и народы двух стран смогут преодолеть существующие внутри них трудности.

«Никто не может сказать, когда это произойдёт. Конечно, хотелось бы, чтобы это произошло как можно скорее, но власти двух стран должны просто создать благоприятные условия, как можно больше возможностей для контактов и не бояться, что в одной стране могут быть недовольные. Я допускаю, что есть большая вероятность, что это станет реальностью», — подчеркнул президент РА.

По словам Хачатуряна, проблемы, существующие сегодня на мировом уровне, одинаковы для всех стран, и решение этих проблем требует совместных усилий.

«Это может касаться климата, мира, технологических изменений, происходящих в мире, искусственного интеллекта и т. д. – всё это требует коллективной работы. Все это принимают, и изолироваться здесь невозможно, а работать с соседями в этом плане должно быть гораздо проще и эффективнее», – подчеркнул президент Армении.

Поделиться:
253

Актуально

Точка зрения

Армянская делегация наносит ответный визит: Мир начинается там, где люди говорят ...

Xроника

В СГБ Азербайджана создается Централизованная информационная и цифровая ...

Точка зрения

Азербайджан задает тон в информационной дипломатии D-8

Политика

Россия утверждает, что посольство Азербайджана в Киеве пострадало от украинской ...

Политика

Военные атташе посетили Национальную академию авиации - ФОТО

ОБСЕ: Минский процесс и связанные с ним структуры завершают деятельность

Россия утверждает, что посольство Азербайджана в Киеве пострадало от украинской ракеты - ОБНОВЛЕНО

Пашинян рассказал о важности Казахстана для Армении

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Хикмет Гаджиев поделился публикацией по случаю предоставления Азербайджану статуса полноправного участника Консультативной встречи глав государств ЦА

Франция осудила ракетный удар по зданию посольства Азербайджана в Киеве

Алиев и Зеленский осудили ракетный удар России по посольству Азербайджана в Киеве

Володимир Зеленский: Украина ведет активную работу по закупке природного газа у Азербайджана

Последние новости

Охранник Lake Hotel раскрыл детали трагедии с гибелью четырёх официантов

Сегодня, 17:00

Будет ли в Азербайджане введён новый стандарт для госномеров?

Сегодня, 16:53

В СГБ Азербайджана создается Централизованная информационная и цифровая аналитическая система - УКАЗ

Сегодня, 16:48

Утверждено соглашение о сотрудничестве в области безопасности с Вьетнамом

Сегодня, 16:42

Военные атташе посетили Национальную академию авиации - ФОТО

Сегодня, 16:40

ОБСЕ: Минский процесс и связанные с ним структуры завершают деятельность

Сегодня, 16:30

Лига чемпионов: объявлен план поездок «Карабаха» в Италию

Сегодня, 16:25

Азербайджан продвигает туристический сектор в глобальной климатической повестке на COP30

Сегодня, 16:22

Еще 47 семьям из села Хоровлу Джебраильского района вручены ключи от домов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:15

Индийский самолет разбился на авиашоу в Дубае, пилот погиб - ВИДЕО

Сегодня, 16:10

Азербайджан задает тон в информационной дипломатии D-8

Сегодня, 16:05

Нурлан Исмаилбейли: Надбавка в 2000 манатов для учителя — это не ежемесячная, а годовая стимулирующая сумма

Сегодня, 15:50

Армянская делегация наносит ответный визит: Мир начинается там, где люди говорят друг с другом

Сегодня, 15:47

Киберполиция вычислила участников незаконных онлайн азартных игр - ВИДЕО

Сегодня, 15:40

Россия утверждает, что посольство Азербайджана в Киеве пострадало от украинской ракеты - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:37

Рахман Гаджиев выступил на сессии «Lead Talk» AmCham Azerbaijan - ФОТО

Сегодня, 15:28

В Лянкяране выявлена попытка продажи мяса неизвестного происхождения - ФОТО

Сегодня, 15:25

Пашинян рассказал о важности Казахстана для Армении

Сегодня, 15:22

От туристической компании до частной клиники: раскрыта серия краж в Баку

Сегодня, 15:20

Когда война и коррупция лишают людей надежды: кризис доверия в Украине

Сегодня, 15:17
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30