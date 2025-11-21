Президент РА считает «вопросом времени» формирование атмосферы доверия между Ереваном и Баку

Президент Армении Ваагн Хачатурян считает, что формирование атмосферы взаимного доверия между двумя странами и народами крайне важно для окончательного мира между Арменией и Азербайджаном. Президент считает это вопросом времени.

Такое мнение он выразил в интервью журналистам, отвечая на вопрос о том, на каком этапе должны находиться Армения и Азербайджан, чтобы мирный процесс между двумя странами стал необратимым фактом, передают армянские СМИ.

«Мир наступит тогда, когда будет восстановлено взаимное доверие между двумя странами и народами; это вопрос времени. Мы, как политические лидеры, должны действительно обеспечить политический процесс и правовые формулировки для достижения такой ситуации», — отметил Ваагн Хачатурян.

По его словам, двусторонний правовой процесс уже сформирован, поскольку обе страны признали территориальную целостность и суверенитет друг друга, и окончательным завершением этого процесса станет тот момент, когда граждане и народы двух стран смогут преодолеть существующие внутри них трудности.

«Никто не может сказать, когда это произойдёт. Конечно, хотелось бы, чтобы это произошло как можно скорее, но власти двух стран должны просто создать благоприятные условия, как можно больше возможностей для контактов и не бояться, что в одной стране могут быть недовольные. Я допускаю, что есть большая вероятность, что это станет реальностью», — подчеркнул президент РА.

По словам Хачатуряна, проблемы, существующие сегодня на мировом уровне, одинаковы для всех стран, и решение этих проблем требует совместных усилий.

«Это может касаться климата, мира, технологических изменений, происходящих в мире, искусственного интеллекта и т. д. – всё это требует коллективной работы. Все это принимают, и изолироваться здесь невозможно, а работать с соседями в этом плане должно быть гораздо проще и эффективнее», – подчеркнул президент Армении.