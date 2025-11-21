Десятки детей умерли от сиропа для кашля в Индии

За последние месяцы по меньшей мере 24 ребенка умерло от сиропа для кашля в Индии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Три должностных лица, отвечающие за здравоохранение и безопасность лекарственных средств из штата Тамилнад, сообщили агентству, что, по их мнению, растворитель, использованный для производства партии сиропа от кашля Coldrif, мог быть загрязнен токсичным химикатом.

Примерно в это время компания Sresan Pharmaceutical Manufacturer приобрела 50 килограммов растворителя пропиленгликоля (PG) у местного дистрибьютора химикатов Sunrise Biotech. В тот же день его купили у Jinkushal Aroma — небольшой компании, производящей ароматизаторы для жидких моющих средств и других химикатов.

Индийские власти начали расследование. Подчеркивается, что сироп Coldrif был сильно загрязнен известным промышленным токсином — диэтиленгликолем (ДЭГ). Сейчас правоохранители устанавливают, как это вещество попало в растворитель.

