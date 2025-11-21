В Пакистане на химзаводе произошел взрыв: есть погибшие

По меньшей мере 13 человек погибли при взрыве на химическом заводе в пакистанском городе Фейсалабад, расположенном в восточной провинции Пенджаб.

Об этом 21 ноября сообщил телеканал Samaa TV.

«Трагический взрыв котла в районе химического завода Маликпур в Фейсалабаде унес жизни 13 человек, включая трех детей и двух женщин», — говорится в публикации.

В результате мощного взрыва произошел пожар, который привел к частичному обрушению здания.

Среди погибших — четверо детей и две женщины. Уточняется, что под завалами могут находиться пострадавшие, в связи с чем спасательные работы продолжаются. Взрывная волна повредила не менее 10 близлежащих жилых домов.

По факту произошедшего правоохранительные органы начали расследование для выяснения причин.