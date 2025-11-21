Киев не согласился с некоторыми пунктами плана Трампа

Украина не согласна с рядом пунктов плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в республике.

Об этом заявила представитель Украины при ООН Христина Гайовишин, передает издание «Страна.ua».

Отмечается, что во время заседания Совета Безопасности ООН Гайовишин подтвердила, что Украина получила план Трампа и готова «конструктивно работать» над ним, но есть «непоколебимые красные линии», которые Киев не готов переходить.

В частности, по словам дипломата, Украина не согласится на какие-либо ограничения своего права на самооборону или численность и возможности вооруженных сил, а также не потерпит посягательства на свой суверенитет, включая суверенное право выбирать альянсы для вступления, например, НАТО.

Гайовишин также призвала для начала прекратить огонь по линии фронта, после чего начинать мирные переговоры. Она напомнила, что план Трампа предусматривает остановку огня после договоренностей по конфигурации линии фронта, то есть, вывода ВСУ из Донбасса.

При этом представитель Украины отметила, что Киев не признает потерянные в ходе конфликта территории.

Кроме того, Украина не желает делать русский язык еще одним официальным языком, добавила дипломат.