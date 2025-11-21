Айтен Сафарова рассказала подробности присвоения 11 тыс. манатов с её зарплатной карты - ВИДЕО

С зарплатной карты известного врача Айтен Сафаровой, работавшей в действующей в Баку клинике «Caspian International Hospital» и впоследствии уволившейся, было снято 11 тысяч манатов.

1news.az со ссылкой на XəzərXəbər сообщает, что должностные лица больницы без разрешения врача акушера-гинеколога заблокировали её банковскую карту и заказали новую.

Сообщается, что затем средства со счета врача были сняты посредством этой новой карты и присвоены.

Врач подтвердила произошедшее. Она заявила, что этот процесс произошел в январе этого года, и она предпринимает правовые шаги в связи с этим вопросом: «Я, на самом деле, сегодня утром увидела, что это уже распространилось в социальных сетях. Скорее всего, больница сама стала своим врагом. Распространяет это тоже сама больница. "Caspian Hospital" заменил мою зарплатную карту, за один день открыл новую карту, и хотя старая карта всё ещё была у меня, средства с неё были переведены на новую карту. Затем с этой новой карты через банкомат самого «Caspian Hospital» ежедневно снималось по 1000 манатов, всего было снято 11 тысяч манатов».

Врач утверждает, что узнала о присвоении суммы, когда попыталась обналичить средства со своей карты:

«Это моя официальная зарплатная карта. То есть, карта, которой я пользовалась много лет на своё имя. Эта кража произошла через месяц после моего увольнения из больницы. Больница не имела права менять эту карту. Более того, я уже с 12 декабря официально работала в другой больнице, и все мои связи с "Caspian Hospital" были полностью прерваны. Заявленное происшествие же произошло в январе. Есть все официальные выписки из банка. Разумеется, соответствующие структуры занимаются этим вопросом. Я узнала обо всем этом, только когда попыталась воспользоваться своей картой и снять деньги».

Отметим, что официальный представитель «Caspian International Hospital», пожелавший остаться неназванным, заявил, что в настоящее время по факту произошедшего ведется расследование. Было отмечено, что вопрос находится в судебной плоскости.

