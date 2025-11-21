 Айтен Сафарова рассказала подробности присвоения 11 тыс. манатов с её зарплатной карты - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Айтен Сафарова рассказала подробности присвоения 11 тыс. манатов с её зарплатной карты - ВИДЕО

Фаига Мамедова12:00 - Сегодня
Айтен Сафарова рассказала подробности присвоения 11 тыс. манатов с её зарплатной карты - ВИДЕО

С зарплатной карты известного врача Айтен Сафаровой, работавшей в действующей в Баку клинике «Caspian International Hospital» и впоследствии уволившейся, было снято 11 тысяч манатов.

1news.az со ссылкой на XəzərXəbər сообщает, что должностные лица больницы без разрешения врача акушера-гинеколога заблокировали её банковскую карту и заказали новую.

Сообщается, что затем средства со счета врача были сняты посредством этой новой карты и присвоены.

Врач подтвердила произошедшее. Она заявила, что этот процесс произошел в январе этого года, и она предпринимает правовые шаги в связи с этим вопросом: «Я, на самом деле, сегодня утром увидела, что это уже распространилось в социальных сетях. Скорее всего, больница сама стала своим врагом. Распространяет это тоже сама больница. "Caspian Hospital" заменил мою зарплатную карту, за один день открыл новую карту, и хотя старая карта всё ещё была у меня, средства с неё были переведены на новую карту. Затем с этой новой карты через банкомат самого «Caspian Hospital» ежедневно снималось по 1000 манатов, всего было снято 11 тысяч манатов».

Врач утверждает, что узнала о присвоении суммы, когда попыталась обналичить средства со своей карты:

«Это моя официальная зарплатная карта. То есть, карта, которой я пользовалась много лет на своё имя. Эта кража произошла через месяц после моего увольнения из больницы. Больница не имела права менять эту карту. Более того, я уже с 12 декабря официально работала в другой больнице, и все мои связи с "Caspian Hospital" были полностью прерваны. Заявленное происшествие же произошло в январе. Есть все официальные выписки из банка. Разумеется, соответствующие структуры занимаются этим вопросом. Я узнала обо всем этом, только когда попыталась воспользоваться своей картой и снять деньги».

Отметим, что официальный представитель «Caspian International Hospital», пожелавший остаться неназванным, заявил, что в настоящее время по факту произошедшего ведется расследование. Было отмечено, что вопрос находится в судебной плоскости.

Читайте по теме:

Caspian International Hospital прокомментировали информацию о краже денег со счета врача - ОБНОВЛЕНО

Поделиться:
996

Актуально

Точка зрения

Армянская делегация наносит ответный визит: Мир начинается там, где люди говорят ...

Xроника

В СГБ Азербайджана создается Централизованная информационная и цифровая ...

Точка зрения

Азербайджан задает тон в информационной дипломатии D-8

Политика

Россия утверждает, что посольство Азербайджана в Киеве пострадало от украинской ...

Общество

Охранник Lake Hotel раскрыл детали трагедии с гибелью четырёх официантов

Будет ли в Азербайджане введён новый стандарт для госномеров?

Азербайджан продвигает туристический сектор в глобальной климатической повестке на COP30

Еще 47 семьям из села Хоровлу Джебраильского района вручены ключи от домов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Баку готовится к снежной погоде - ФОТО

Сотрудники Агентства соцуслуг выразили соболезнования в связи с трагической смертью 16-летней Нурджан

В Баку мужчина использовал карту возлюбленной для заказа еды

При поддержке Баку Медиа Центра в Азербайджане успешно завершены съемки сериала VIVANT - ФОТО

Последние новости

Охранник Lake Hotel раскрыл детали трагедии с гибелью четырёх официантов

Сегодня, 17:00

Будет ли в Азербайджане введён новый стандарт для госномеров?

Сегодня, 16:53

В СГБ Азербайджана создается Централизованная информационная и цифровая аналитическая система - УКАЗ

Сегодня, 16:48

Утверждено соглашение о сотрудничестве в области безопасности с Вьетнамом

Сегодня, 16:42

Военные атташе посетили Национальную академию авиации - ФОТО

Сегодня, 16:40

ОБСЕ: Минский процесс и связанные с ним структуры завершают деятельность

Сегодня, 16:30

Лига чемпионов: объявлен план поездок «Карабаха» в Италию

Сегодня, 16:25

Азербайджан продвигает туристический сектор в глобальной климатической повестке на COP30

Сегодня, 16:22

Еще 47 семьям из села Хоровлу Джебраильского района вручены ключи от домов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:15

Индийский самолет разбился на авиашоу в Дубае, пилот погиб - ВИДЕО

Сегодня, 16:10

Азербайджан задает тон в информационной дипломатии D-8

Сегодня, 16:05

Нурлан Исмаилбейли: Надбавка в 2000 манатов для учителя — это не ежемесячная, а годовая стимулирующая сумма

Сегодня, 15:50

Армянская делегация наносит ответный визит: Мир начинается там, где люди говорят друг с другом

Сегодня, 15:47

Киберполиция вычислила участников незаконных онлайн азартных игр - ВИДЕО

Сегодня, 15:40

Россия утверждает, что посольство Азербайджана в Киеве пострадало от украинской ракеты - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:37

Рахман Гаджиев выступил на сессии «Lead Talk» AmCham Azerbaijan - ФОТО

Сегодня, 15:28

В Лянкяране выявлена попытка продажи мяса неизвестного происхождения - ФОТО

Сегодня, 15:25

Пашинян рассказал о важности Казахстана для Армении

Сегодня, 15:22

От туристической компании до частной клиники: раскрыта серия краж в Баку

Сегодня, 15:20

Когда война и коррупция лишают людей надежды: кризис доверия в Украине

Сегодня, 15:17
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30