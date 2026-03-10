 В Армении расследуют данные о давлении на избирателей из-за рубежа | 1news.az | Новости
В Армении расследуют данные о давлении на избирателей из-за рубежа

First News Media16:12 - Сегодня
Данные внешней разведки о внешнем давлении на избирателей Армении поступили в МВД страны и составленной на их основе сообщение передано в Следственный комитет.

Об этом сообщает пресс-служба МВД, сообщает Sputnik Армения.

Ранее служба внешней разведки сообщило местному госагентству, что "в некой стране (не указано какой) различные лица, выступая от имени спецслужб пытаются оказывать давление на предпринимателей-армян и граждан Армении, побуждая их поддержать некоторые политические силы, участвующие в парламентских выборах".

На основе этих данных, полиция провела проверки и представила в Следственный комитет сообщение о преступлении, по признакам подкупа избирателей. Полиция напоминает, что любое незаконное вмешательство в избирательные процессы преследуется по закону.

МВД призывает граждан, имеющих сведения о подобных случаях, немедленно обращаться в полицию по телефонному номеру 112 либо по электронной почте [email protected]. Информацию можно также выслать через платформу оповещения azdararir.am.

Парламентские выборы 2026 года в Армении пройдут 7 июня. О своем участии в выборах уже объявили правящая партия "Гражданский договор", экс-президент Роберт Кочарян, бывший уполномоченный по правам человека Арман Татоян (во главе инициативы "Крылья единства"), движение "По-своему", идейным лидером которого является предприниматель Самвел Карапетян, с 18 июня находящийся под арестом. Также об участии объявили бывший мэр Ереван Айк Марутян с партией "Новая сила", а также партия "Армянский национальный конгресс", список которой возглавит вице-председатель партии Левон Зурабян.

Последние очередные парламентские выборы в Армении прошли в 2017 году, за ними последовали внеочередные, в 2018 и 2021 годах.

Читайте по теме:

СВР Армении заявила о давлении и вмешательстве в предвыборные процессы из-за рубежа

