«Я хотела сохранить имя сына через добро»: история создания первого сада для животных в Азербайджане

Вопрос отношения к животным в Азербайджане на протяжении многих лет остается предметом общественных дискуссий.

Несмотря на постепенное развитие культуры ответственного содержания домашних питомцев, тема их безопасности, защиты и условий жизни по-прежнему вызывает обеспокоенность у зоозащитников, ветеринарных специалистов и самих владельцев животных. С одной стороны, в обществе растет число людей, воспринимающих питомцев как полноценных членов семьи. С другой же стороны, инфраструктура, способная поддержать такую ответственность, пока развивается медленно.

Одной из наиболее распространенных проблем становится необходимость временно оставить питомца, например, во время поездки, командировки или других обстоятельств, когда хозяин не может обеспечить постоянный уход. Для многих владельцев собак и кошек поиск безопасного и надежного места, где их животное сможет находиться в комфортных условиях, превращается в серьезную задачу.

Кроме того, совместные прогулки, образовательные мероприятия, обсуждение вопросов здоровья и поведения питомцев так же помогают владельцам чувствовать поддержку и развивать более осознанное отношение к уходу за животными.

На этом фоне особенно значимыми становятся инициативы, направленные не только на помощь животным, но и на развитие новой культуры отношения к ним. Одним из таких проектов стал первый в Азербайджане сад для животных - Ali’s Friends.

Особенность проекта заключается не только в самой идее создания пространства для временного пребывания животных, но и в его доступности. Детский сад для питомцев работает уже более двух лет и при этом остается полностью бесплатным, что делает его уникальным явлением для местной инфраструктуры заботы о животных

О том, как возникла идея создания первого в Азербайджане детского сада для животных, с какими трудностями пришлось столкнуться на пути реализации проекта и какую роль подобные инициативы могут сыграть в формировании культуры заботы о питомцах, 1news.az поговорила с врачом и основательницей Ali’s Friends Чаман Гамбаровой.

- Как родилась идея создать первый pet-friendly детский сад в Азербайджане?

- Идея родилась из личной истории и большой любви. После тяжёлой утраты я долго искала способ сохранить имя и дух моего сына Али. Он был невероятно добрым ребёнком и очень любил животных.

В какой-то момент я поняла, что забота о них станет самым светлым и честным путём - способом превратить боль в пользу и тепло. Так появился Ali’s Friends - первый в Азербайджане садик для животных.

- Как данная инициатива была воспринята со стороны общества?

- Как и любой нестандартный проект, Ali’s Friends вызывает разные мнения. Чаще всего звучит вопрос, почему формат проекта не направлен исключительно на бездомных животных.

Я с уважением отношусь к разным взглядам, но считаю важным не обесценивать саму идею. Помощь животным может и должна иметь разные формы - главное, чтобы она была искренней и постоянной.

Я много лет лично поддерживаю бездомных собак и кошек - и финансово, и делом. Более того, если человек спасает животное с улицы, проходит вакцинацию и заботу, двери нашего садика для него всегда открыты.

Ali’s Friends -это пространство с высокой ответственностью. Здесь регулярно проходят социальные проекты, открытые дни и мероприятия с участием детей. Поэтому для меня, как для врача и руководителя проекта, принципиально важны здоровье, безопасность и благополучие и животных, и людей.

Глубинный смысл проекта - не в споре о форматах, а в создании культуры заботы, уважения и объединения усилий.

- Все услуги садика бесплатны - что стало причиной принять именно такое решение?

- Ali's friends изначально создавался не как бизнес- проект, а как социальная инициатива, рождённая из любви, памяти и желания приносить пользу.

Это место носит имя моего сына.Поэтому для меня важно, чтобы оно оставалось средой искренней заботы, тепла и добрых намерений.

Иногда самые ценные вещи в жизни должны оставаться вне коммерции

- В Азербайджане проблема бездомных животных остаётся актуальной. Рассматриваете ли вы свой проект как способ изменить отношение общества к собакам и сформировать культуру заботы?

Я верю, что культура заботы рождается не из споров и обвинений, а из регулярных маленьких действий.

Если хотя бы несколько людей после знакомства с нашим проектом начинают относиться к животным с большей заботой и теплом - значит, это уже имеет смысл.

Ali’s Friends - это не только про уход за животными. Это про уважение и эмпатию. Про то, как важно учиться заботе - с детства, в семье, в обществе. Именно такие пространства, на мой взгляд, постепенно формируют более гуманное отношение к животным.

Мы работаем уже более двух лет,и за это время я вижу,что люди всё чаще интересуются темой ответственного отношения к животным и приводят детей знакомиться с собаками.

Я уверена, что такие проекты помогают поддерживать заботу и более внимательное отношение к животным.

- Эти собаки принадлежат владельцам или среди них есть спасённые животные?

В Ali’s Friends мы принимаем как домашних собак, так и животных, которых когда-то спасли с улицы и взяли под ответственность.

Если человек приютил собаку, прошёл необходимые ветеринарные процедуры - двери нашего пространства для таких животных всегда открыты. Мы принимаем их бесплатно и без ограничений.

Для меня настоящая забота - это ответственность и объединение усилий.

- Спасибо за ответы!