Иран ответил на угрозы Трампа об усилении атак в 20 раз

Иран считает пустыми угрозы президента США Дональда Трампа об усилении атак по Исламской Республике в 20 раз.

Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Иранский героический народ не боится ваших пустых угроз. Более великие люди не смогли стереть иранскую нацию», — обратился он к американскому лидеру.

Ранее Трамп пригрозил Ирану увеличением в 20 раз силы ударов по Ирану. Он отметил, что Вашингтон примет такие меры в том случае, если Тегеран будет противодействовать поставкам нефти через Ормузский пролив.

9 марта президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонный разговор. Российский лидер высказал американскому коллеге соображения по урегулированию иранского конфликта, в том числе по итогам своих бесед с главами стран Персидского залива.

Источник: Lenta.ru