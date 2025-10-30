Азербайджан и Великобритания подписали План оборонного сотрудничества до 2027 года - ФОТО

Министерства обороны Азербайджана и Великобритании подписали План двустороннего сотрудничества на 2026/27 год.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на публикацию посольства Великобритании в Баку в соцсети Х.

«Великобритания гордится тесным сотрудничеством с Азербайджаном в области обороны и своей ролью в Стратегическом партнерстве. Вчера министерства обороны Азербайджана и Великобритании подписали План двустороннего сотрудничества на 2026/27 год. Мы с нетерпением ждем возможности тесного сотрудничества для достижения общих приоритетов», — говорится в сообщении дипмиссии.