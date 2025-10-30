Обсуждены перспективы многовекторного сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ - ФОТО

30 октября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с председателем Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов Сакром Гобашем.

Как сообщили в Кабинете министров, в ходе встречи отмечалось, что благодаря совместным усилиям Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна отношения между двумя странами демонстрируют высокую динамику развития.

Отмечалось также, что с подписанием в сентябре этого года «Совместной декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Объединенными Арабскими Эмиратами» двусторонние отношения вступили в новый этап.

Подчеркивалась важность продолжения эффективного сотрудничества и взаимной поддержки двух стран в рамках международных организаций.

Были также затронуты межпарламентские связи, отмечалось, что взаимные визиты на парламентском уровне и группы дружбы, действующие в законодательных органах обеих стран, играют важную роль в укреплении всестороннего взаимодействия.

На встрече обсуждались перспективы взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ в торгово-экономической области, сфере инвестиций, возобновляемой энергии, нефти и газа, информационных технологий, искусственного интеллекта и др.