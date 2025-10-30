В Пусане прошли переговоры лидеров США и КНР
Переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в Пусане (Республика Корея) завершились, они длились 1 час 40 минут.
Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
Телеканал пока не приводит подробности встречи лидеров.
В начале переговоров Си Цзиньпин призвал обеспечить поступательное развитие двусторонних отношений.
Он также отметил, что переговорщики КНР и США достигли базового консенсуса в решении основных торгово-экономических противоречий. Трамп в свою очередь выразил уверенность в том, что его встреча с Си Цзиньпином будет очень успешной.
До этих переговоров Трамп и Си Цзиньпин встречались в 2019 году на полях саммита G20 в Осаке.
Источник: ТАСС
