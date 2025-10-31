Стало известно место прощания с певицей Владой Ахундовой

30 октября в возрасте 37 лет не стало азербайджанской певицы Влады Ахундовой, которая трагически погибла в дорожно-транспортном происшествии.

Церемония прощания с В.Ахундовой состоится 1 ноября в 11:00 в доме для траурных церемоний «Tural», расположенном рядом с Бакинским зоопарком, сообщает 1news.az со ссылкой на родственников певицы.

Allah rəhmət eləsin!

Читайте по теме:

Стали известны подробности трагического ДТП, в котором погибла Влада Ахундова - ОБНОВЛЕНО

Какой мы запомним Владу Ахундову – ВИДЕО