Стало известно место прощания с певицей Владой Ахундовой
30 октября в возрасте 37 лет не стало азербайджанской певицы Влады Ахундовой, которая трагически погибла в дорожно-транспортном происшествии.
Церемония прощания с В.Ахундовой состоится 1 ноября в 11:00 в доме для траурных церемоний «Tural», расположенном рядом с Бакинским зоопарком, сообщает 1news.az со ссылкой на родственников певицы.
Allah rəhmət eləsin!
