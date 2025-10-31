 БИГ поднимет вопрос о компенсации за преступления, совершенные в Центральной Африке | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

БИГ поднимет вопрос о компенсации за преступления, совершенные в Центральной Африке

First News Media09:55 - Сегодня
БИГ поднимет вопрос о компенсации за преступления, совершенные в Центральной Африке

Преступления против человечности, совершенные в Центральной Африке, известны международному сообществу, и никто не сможет стереть их из истории.

Об этом заявил исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов, выступая на международной конференции на тему «Бельгийский колониализм: признание и ответственность».

«Верю, что в результате взаимного сотрудничества и при поддержке Бакинской инициативной группы мы поднимем в международных организациях вопрос о выплате компенсации за преступления, совершенные в Центральной Африке. Мы добьемся успеха в этом деле», — подчеркнул Аббас Аббасов.

Источник: АПА

Поделиться:
153

Актуально

Общество

В село Хыдырлы Агдамского района отправлена очередная группа переселенцев

Общество

Трагически погибла певица Влада Ахундова

Политика

Хикмет Гаджиев знакомит представителей дипкорпуса с развитием ...

Общество

Еще одна выставка в рамках Art Weekend - «Предки» - ФОТО

Политика

В Баку проходит международная конференция, посвященная бельгийскому колониализму - ФОТО

Жан-Мишель Брюн: Возрождение ДР Конго станет началом новой эры для Африки

Хикмет Гаджиев знакомит представителей дипкорпуса с развитием Восточно-Зангезурского региона

БИГ поднимет вопрос о компенсации за преступления, совершенные в Центральной Африке

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Посольство Азербайджана в Сербии и дипломатический офис в Монтенегро принимают необходимые меры для обеспечения безопасности наших граждан

Президенты Азербайджана и России поговорили по телефону - ОБНОВЛЕНО

Скандал: дети Фазаила Агамалы не поделили лидерство в партии - ОБНОВЛЕНО

Главы СГБ Азербайджана и Грузии обсудили основные направления стратегического партнерства

Последние новости

В Хачмазе задержан подросток, подозреваемый в убийстве матери

Сегодня, 10:50

В Баку проходит международная конференция, посвященная бельгийскому колониализму - ФОТО

Сегодня, 10:45

Трагически погибла певица Влада Ахундова

Сегодня, 10:28

Задержан водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков

Сегодня, 10:22

Жан-Мишель Брюн: Возрождение ДР Конго станет началом новой эры для Африки

Сегодня, 10:12

Хикмет Гаджиев знакомит представителей дипкорпуса с развитием Восточно-Зангезурского региона

Сегодня, 10:07

БИГ поднимет вопрос о компенсации за преступления, совершенные в Центральной Африке

Сегодня, 09:55

Мошенник выманил у граждан около 60 тыс. манатов, обещая дешёвые авто

Сегодня, 09:53

Лучано Спаллетти стал главным тренером «Ювентуса»

Сегодня, 09:24

В Турции произошло очередное землетрясение

Сегодня, 09:08

Трамп резко сократил лимит приема беженцев в США

Сегодня, 09:00

Еще одна выставка в рамках Art Weekend - «Предки» - ФОТО

Сегодня, 08:37

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Сегодня, 08:32

В село Хыдырлы Агдамского района отправлена очередная группа переселенцев

Сегодня, 08:27

Идеологическая безопасность: невидимый фронт национальной обороны

Сегодня, 00:10

Состоялась презентация музыкальных инструментов, приобретенных при поддержке Фонда Гейдара Алиева

Сегодня, 00:00

СМИ: Высшие должностные лица США начали переезжать на военные базы

30 / 10 / 2025, 23:40

По инициативе Лейлы Алиевой организован очередной турнир по мини-футболу среди команд детских домов - ФОТО

30 / 10 / 2025, 23:20

Усовершенствованы правила назначения пенсий военнослужащим

30 / 10 / 2025, 23:07

На судебном процессе над гражданами Армении изучен документ об одновременном убийстве 8 азербайджанских заложников и пленных

30 / 10 / 2025, 23:00
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10