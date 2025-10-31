БИГ поднимет вопрос о компенсации за преступления, совершенные в Центральной Африке

Преступления против человечности, совершенные в Центральной Африке, известны международному сообществу, и никто не сможет стереть их из истории.

Об этом заявил исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов, выступая на международной конференции на тему «Бельгийский колониализм: признание и ответственность».

«Верю, что в результате взаимного сотрудничества и при поддержке Бакинской инициативной группы мы поднимем в международных организациях вопрос о выплате компенсации за преступления, совершенные в Центральной Африке. Мы добьемся успеха в этом деле», — подчеркнул Аббас Аббасов.

Источник: АПА