Политика

First News Media14:20 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев: Мы уже несколько месяцев проводим большую геологическую работу в Карабахе и Восточном Зангезуре

По моему указанию уже несколько месяцев проводится большая геологическая работа в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на собрании, посвященном 80-летнему юбилею Национальной Академии наук Азербайджана.

Призвав азербайджанских ученых заниматься этой работой, глава государства отметил: «Даю указание и государственным структурам, считаю, что в ближайшие несколько месяцев мы станем получать очень хорошие новости».

242

