Ханде Эрчел вошла в рейтинг самых красивых актрис мира - ФОТО

Рейтинг Top 10 Most Beautiful Actresses in the World 2025–2026 на IMDb - это особый список, который формируется не по ежегодному голосованию пользователей, а по более стабильным критериям.

Он фактически повторяет состав 2024 года и будет действовать до конца первой половины 2026, что делает его более «постоянной таблицей лидеров красоты» в мировом кино.

В этом рейтинге представлены актрисы, которые признаны № 1 в своих странах - при выборе учитываются не только внешняя привлекательность, но и популярность, известность, статус в индустрии и признание аудитории и критиков. Рейтинг объединяет красоту, публичный имидж и успехи в кино, создавая более комплексную картину звездного влияния.

Список включает 10 мест: на первом месте – австралийская актриса Марго Робби, на десятом – звезда турецких сериалов Ханде Эрчел, а остальные актрисы представляют разные страны.

Подчеркнем, что точная методика подсчёта баллов в IMDb не раскрывается – известно, что редакция учитывает аналитические данные по популярности, рейтингам фильмов и соцсетям, а также экспертное мнение.

Рейтинг Top 10 Most Beautiful Actresses in the World 2025–2026 на IMDb выглядит следующим образом: