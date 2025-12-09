 Ханде Эрчел вошла в рейтинг самых красивых актрис мира - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Lifestyle

Ханде Эрчел вошла в рейтинг самых красивых актрис мира - ФОТО

Феликс Вишневецкий11:45 - Сегодня
Ханде Эрчел вошла в рейтинг самых красивых актрис мира - ФОТО

Рейтинг Top 10 Most Beautiful Actresses in the World 2025–2026 на IMDb - это особый список, который формируется не по ежегодному голосованию пользователей, а по более стабильным критериям.

Он фактически повторяет состав 2024 года и будет действовать до конца первой половины 2026, что делает его более «постоянной таблицей лидеров красоты» в мировом кино.

В этом рейтинге представлены актрисы, которые признаны № 1 в своих странах - при выборе учитываются не только внешняя привлекательность, но и популярность, известность, статус в индустрии и признание аудитории и критиков. Рейтинг объединяет красоту, публичный имидж и успехи в кино, создавая более комплексную картину звездного влияния.

Список включает 10 мест: на первом месте – австралийская актриса Марго Робби, на десятом – звезда турецких сериалов Ханде Эрчел, а остальные актрисы представляют разные страны.

Подчеркнем, что точная методика подсчёта баллов в IMDb не раскрывается – известно, что редакция учитывает аналитические данные по популярности, рейтингам фильмов и соцсетям, а также экспертное мнение.

Рейтинг Top 10 Most Beautiful Actresses in the World 2025–2026 на IMDb выглядит следующим образом:

  1. Марго Робби (Австралия)
  2. Шейлин Вудли (США)
  3. Дилраба Дилмурат (Китай)
  4. Нэнси МакДони (Южная Корея)
  5. Крити Санон (Индия)
  6. Ханя Аамир (Пакистан)
  7. Анна де Армас (Куба)
  8. Эмма Уотсон (Великобритания)
  9. Эмбер Херд (США)
  10. Ханде Эрчел (Турция).
Поделиться:
181

Актуально

Политика

Милли Меджлис утвердил государственный бюджет на 2026 год

Общество

Глава Центробанка Азербайджана рассказал о масштабах наличных у населения

Политика

Милли Меджлис утвердил прожиточный минимум и критерий нуждаемости - что ...

В мире

New York Times: Тарифы Трампа усиливают давление на американскую экономику, бизнес ...

Lifestyle

Ханде Эрчел вошла в рейтинг самых красивых актрис мира - ФОТО

​​​​​​​Названа песня, ставшая самой популярной в Азербайджане на YouTube в 2025 году – ВИДЕО

В Турции прооперирована народная артистка Азерин - ФОТО

Звезда турецких сериалов Синем Кобал в Баку - ФОТО

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Решена судьба Израиля на «Евровидении-2026»: EBU принял окончательное решение

Нидерланды официально отказались участвовать в «Евровидении 2026»

«Bu gecə sultanın kim olacaq?»: Распространены кадры из-за которых фильм «Məhsəti» не прошел цензуру - ВИДЕО

В Тбилиси состоялась первая репетиция Ягмур Насруллаевой на «Детском Евровидении 2025» - ФОТО - ВИДЕО

Последние новости

Глава Центробанка Азербайджана рассказал о масштабах наличных у населения

Сегодня, 12:07

Азербайджан создает военно-промышленный кластер

Сегодня, 12:07

Лечение онкологических заболеваний у детей и подростков будет включено в пакет услуг

Сегодня, 12:03

Милли Меджлис утвердил прожиточный минимум и критерий нуждаемости - что изменилось для населения?

Сегодня, 11:57

Власти Грузии ужесточают правила проведения митингов

Сегодня, 11:50

Ханде Эрчел вошла в рейтинг самых красивых актрис мира - ФОТО

Сегодня, 11:45

Милли Меджлис утвердил государственный бюджет на 2026 год

Сегодня, 11:43

В Армении завели дело в связи с нападением на экс-депутата от РПА

Сегодня, 11:38

New York Times: Тарифы Трампа усиливают давление на американскую экономику, бизнес жалуется на хаос

Сегодня, 11:35

В Баку произошел взрыв в жилом доме

Сегодня, 11:30

Парламент обсуждает в третьем чтении законопроекты, включенные в пакет госбюджета на 2026 год

Сегодня, 11:23

Дорожная полиция - о последствиях невнимательности на дороге - ВИДЕО

Сегодня, 11:20

МВД призвало граждан не верить предложениям о заработке и страховках

Сегодня, 11:10

Встретьте 2026 год в «Nizami City», где сочетаются комфорт, безопасность и энергия городской жизни! - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:00

Фон дер Ляйен: Безопасность Украины - первая линия обороны Евросоюза

Сегодня, 10:55

В Гяндже вынесен приговор обвиняемому в финансировании терроризма

Сегодня, 10:52

Премьер-министр Армении отправился в Германию

Сегодня, 10:47

В США накажут школьников, выложивших своими телами свастику

Сегодня, 10:40

Подробности смерти сына свояченицы Исы Габиббейли - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:30

На сайте UEFA опубликована статья о футбольном клубе «Карабах» и его успехах в Лиге чемпионов

Сегодня, 10:20
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30