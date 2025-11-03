Пашинян объявил о выдвижении на парламентских выборах 2026 года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении баллотироваться на парламентских выборах 2026 года.

В своем сообщении в соцсетях он опубликовал скриншот письма, подтверждающего выдвижение его кандидатуры в рамках пропорционального списка возглавляемой им партии «Гражданский договор».

Парламентские выборы в Армении запланированы на июнь 2026 года. О намерении участвовать в них ранее заявили также экс-президент Армении Роберт Кочарян, бывший защитник прав человека Арман Татоян (в рамках инициативы «Крылья единства»), а также движение «По-нашему», идейным лидером которого является бизнесмен и меценат Самвел Карапетян, находящийся под арестом с 18 июня.

Источник: Sputnik Армения