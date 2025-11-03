Выборы 2026: сохранит ли Никол Пашинян власть?

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор,

Чрезвычайный и Полномочный посол,

руководитель кафедры Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

С приближением парламентских выборов в Республике Армения, назначенных на 7 июня 2026 года, внимание политических аналитиков всё чаще сосредотачивается на перспективах партии Гражданский договор под руководством премьер-министра Никола Пашиняна.

Власть Пашиняна, начавшаяся с «бархатной революции» 2018 года и подтверждённая победой на внеочередных выборах 2021 года, сегодня сталкивается с рядом внутренних и внешних вызовов.

Никол Пашинян и его партия получили в 2021 году мандат на реализацию новой внешней и внутренней политики. С тех пор Пашинян декларирует курс на «мирное развитие» и снижение зависимости от старых конфликтов. Так, например, он подчёркивал, что ключевой вопрос предстоящих выборов 2026 года — подтвердит ли армянский народ своё стремление к миру.

Однако одновременно партия и премьер сталкиваются с серьёзным спадом рейтингов и ростом недоверия общества. Одно из недавних исследований показало, что лишь около 17% опрошенных заявили, что проголосовали бы за Пашиняна или его партию, если бы выборы состоялись «в следующее воскресенье».

Попытаемся оценить шансы «Гражданского договора» на победу, опираясь на источники из Армении, Азербайджана, России, ЕС и США.

Внешнеполитические и внутриполитические вызовы

Армения оказалась между традиционным союзником Россией, с одной стороны, и новыми ориентирами: Западом и соседями (в т.ч. Азербайджаном). Так, например, Россия активно пытается усилить своё влияние в Армении перед выборами. Пашинян заявляет, что выборы 2026 года — момент подтвердить новый мирный курс, в том числе в отношениях с Азербайджаном. Одновременно общество остаётся разделённым по вопросу ориентации: примерно 60% респондентов считают, что Россия должна участвовать в переговорах с Азербайджаном.

Прежде всего, к ним можно отнести падение рейтинга «Гражданского договора»: местные выборы (например, в Гюмри и Паракаре) показали, что даже лидирующая позиция партии недостаточна для уверенного контроля.

С другой стороны, оппозиция формально разделена: есть пророссийская часть (например, блоки под руководством экс-президентов) и прозападная. Это мешает созданию единой сильной альтернативы. И, наконец, конфликт между властью и Армянской церковью показывает размер внутриполитической напряжённости и её потенциальное влияние на электорат.

Что мы можем отнести к сильным сторонам Пашиняна? Пашинян активно продвигает тезис о том, что выборы — это проверка: хочет ли армянский народ мира или возвращения к конфликту. Это становится важным электоральным аргументом «Гражданского договора». Последний воспринимается в роли «генератора изменений». Сегодня многие из старых армянских элит, оппозиции воспринимаются как устаревшие или «клановые». Некоторые эксперты считают, что молодёжь и индифферентные электоральные группы могут отдать предпочтение Пашиняну как «новой силе».

Наконец, серьезные возможности у партии Пашиняна открывает контроль над государственными институциями и повесткой. Аналитики отмечают, что власть сейчас формирует и контролирует значительную часть публичной повестки (например, через позиции в силовом блоке, медиа, религиозном секторе).

В то же время у команды Пашиняна налицо и слабые стороны. Низкие рейтинги Пашиняна и партии, высокий процент неопределившихся, а также просто «непроголосующих». Исследования показывают значительную долю тех, кто либо не хочет голосовать, либо намерен испортить бюллетень.

Конфликт с церковью вполне может отпугнуть часть населения, особенно более консервативных избирателей, для которых церковь — важный институт. Не лучшую роль может сыграть неопределённость в ориентации и восприятии внешней политики среди электората. Политика «между Западом и Востоком» вызывает негативное отношение не только в Азербайджане, но и внутри самой Армении.

Муниципальные поражения на выборах являются также серьезными сигналами от оппозиции. Пример: успех объединенных оппозиционных сил в городах Гюмри и Паракар.

Не всегда работает в интересах Пашиняна внешнее влияние на ситуацию. Россия активно работает на усиление своего присутствия и, используя немалые возможности, оказывает влияние на электорат перед выборами. Это может ослабить позиции Пашиняна. Возрастающее внимание к транспортным коридорам, интеграция с Западом, и нормализация отношений с Азербайджаном дают Пашиняну аргументацию, но одновременно вызывают критику оппозиционной части электората.

Обобщая сказанное, можно попытаться оценить шансы Пашиняна на выборы 2026 года. Вероятность чистой и уверенной победы Пашиняна (с большим отрывом) средняя, учитывая преимущества власти, слабость оппозиции и тематическое доминирование (мир, развитие). Однако шансы на высокий результат серьёзно подорваны низкими рейтингами и большим числом неопределившихся;

Сравнительный анализ электоральных шансов Пашиняна

Позиции Никола Пашиняна и его партии накануне парламентских выборов 2026 года остаются двойственными: формально власть сохраняет институциональное и организационное преимущество, однако рейтинговая и общественная поддержка находятся на минимальных за последние годы уровнях.

По данным International Republican Institute (июнь 2025 года), уровень доверия лично к Пашиняну составляет около 13%. Это чрезвычайно низкий показатель для действующего премьер-министра и указывает на явное недоверие к конкретной личности, даже при наличии определённой поддержки проводимого им курса. При этом рейтинг возглавляемой им партии чуть выше — порядка 17% опрошенных готовы проголосовать за «Гражданский договор», если бы выборы состоялись в ближайшее время. То есть, электоральная база партии несколько шире личного круга сторонников Пашиняна, но всё же далека от большинства.

Около половины опрошенных граждан Армении — около 49% — считают, что страна движется в неправильном направлении. Этот показатель отражает высокий уровень общественного недовольства социально-экономической и политической ситуацией. В таких условиях даже небольшие кризисы (например, конфликт с церковью или внешнеполитические осложнения) способны вызвать сильные колебания рейтингов.

Особенно показателен уровень политической апатии. Согласно тем же данным, примерно 28% респондентов заявляют, что не намерены идти на выборы, ещё около 12% — что испортят бюллетень, а примерно 22% пока не определились с выбором. Это означает, что почти две трети граждан либо не вовлечены в избирательный процесс, либо не имеют чётких политических предпочтений. Для правящей партии это и риск, и возможность: низкая явка может сыграть ей на руку, если власть сумеет эффективно мобилизовать собственный электорат и использовать административные ресурсы. Но она также свидетельствует о слабой легитимности власти в глазах широкой публики.

Примечательно, что около 36% опрошенных заявляют, что досрочные выборы стали бы, по их мнению, наилучшим способом добиться ухода Пашиняна. Этот показатель указывает, что значительная часть общества осознанно открыта к идее смены власти. При этом примерно такое же число респондентов — около трети — выражают поддержку европейскому курсу страны, включая возможное членство в ЕС (!?). Это отражает двоякое отношение к правительству: общество, с одной стороны, поддерживает западную ориентацию, с другой — не связывает её исключительно с Пашиняном.

В совокупности эти цифры создают амбивалентную картину. Несмотря на то, что оппозиция остаётся раздробленной, а ни одна политическая сила пока не приблизилась к рейтингу «Гражданского договора», власть утрачивает прежний запас прочности. Падение доверия к премьеру, рост недовольства направлением развития страны и общая политическая усталость могут привести к тому, что даже при победе партия Пашиняна получит меньшинство голосов от общего числа избирателей и будет вынуждена искать коалиционные компромиссы.

Таким образом, основной риск для Пашиняна состоит не столько в проигрыше, сколько в победе с минимальным перевесом и последующей утрате политической устойчивости. Если оппозиция сумеет преодолеть разобщённость и предложить единый антипашиняновский фронт, особенно вокруг тем религиозной автономии и недовольства внутренней политикой, это может изменить баланс сил.

В то же время Пашинян всё ещё сохраняет определённое преимущество. Его команда контролирует административные ресурсы, имеет опыт ведения избирательных кампаний и располагает сильной инфраструктурой в регионах. Кроме того, среди молодых и умеренных избирателей сохраняется восприятие Пашиняна как «меньшего зла» и символа постепенного мирного курса. Для значительной части населения он остаётся гарантом стабильности на фоне усталости от прежних элит — Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна и других представителей старой номенклатуры.

Подводя итоги сказанному…

Для Пашиняна и его партии в 2026 году шансы «победы с меньшим запасом» или «победы за счёт административного ресурса» остаются реалистичными, но не без риска. Наиболее вероятен сценарий: партия победит, но её легитимность и запас прочности будут ниже, чем в 2021 году. Главным ресурсом Пашиняна остаётся тема мира и безопасности, а также контроль над партийно-государственным аппаратом. Тем не менее, сопротивление, падение рейтингов, внешнеполитические сложности и религиозный конфликт ставят под вопрос масштаб будущей победы и её устойчивость. Смена власти на данный момент маловероятна, но не исключена при благоприятных для оппозиции внешних или внутренних условиях.

Будущая электоральная кампания будет во многом зависеть от ряда факторов: управления экономикой и социальной сферой; успешности нормализации с Азербайджаном; способности части электората — особенно молодёжи и неопределившихся — выйти на голосование; внутренней консолидации оппозиции и её способности представить альтернативу.

Таким образом, вероятность победы партии Пашиняна на выборах 2026 года остаётся высокой, но её масштабы и устойчивость будут напрямую зависеть от способности премьера восстановить доверие, снизить уровень общественного раздражения и удержать контроль над политической повесткой в условиях усиливающегося давления как внутри страны, так и извне.