Трамп обвинил РФ, Китай и КНДР в проведении тайных испытаний ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию, а также КНДР, КНР, Пакистан и другие страны в тайном проведении подземных испытаний ядерного оружия.

"Но они не рассказывают вам об этом. И, знаете, какими бы могущественными они (эти ядерные вооружения - прим. ТАСС) ни были, мир огромен. Совсем не обязательно знать, где они проводят испытания. Они проводят их глубоко под землей, где люди не знают, что именно происходит. Вы чувствуете лишь небольшую вибрацию", - утверждал он в интервью телеканалу CBS News.

"Они проводят испытания, а мы - нет. Мы должны проводить испытания. И Россия действительно выступила с небольшой угрозой на днях, когда заявила, что собирается проводить определенные виды испытаний другого уровня. Но РФ проводит испытания. И КНР действительно проводит испытания, и мы тоже будем их проводить", - добавил Трамп, указав, что, по его мнению, аналогичные тесты проводят КНДР и Пакистан.

"У нас лучшее [ядерное оружие], и именно я его обновил и построил за четыре года [первого президентского срока]. И я ненавидел это делать, потому что о разрушительной способности этого даже не хочется говорить", - заявил президент США.

"Если они (арсеналы ядерного оружия) у нас есть, то мы должны их испытывать, иначе будет неизвестно, как они будут работать. И мы не хотели бы их когда-либо использовать", - резюмировал Трамп.

Решение о возобновлении ядерных испытаний президент США огласил 29 октября. Однако ни он, ни другие должностные лица администрации США не пояснили, идет ли речь о подрыве ядерных зарядов.

Источник: ТАСС