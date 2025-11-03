The Jerusalem Post: Сотрудничество с Азербайджаном позволит Сирии интегрироваться в региональную торговую сеть

Сотрудничество между Азербайджаном и Сирией способно изменить региональную торговлю: Баку рассматривается как ключевой партнер в восстановлении экономики Сирии, прежде всего ее энергетического сектора,

Об этом пишет в своей статье израильская газета The Jerusalem Post, выдержки из которой приводим вниманию читателей.

«Сирия стремится наладить новые пути сотрудничества, чтобы возродить свою экономику, находящуюся в кризисе уже более десяти лет. Перспективным и значимым партнером в этих усилиях стал Азербайджан - особенно в энергетическом секторе и сфере добычи драгоценных металлов.

После подписания меморандума о взаимопонимании по поставкам природного газа в Сирию вновь активизировались обсуждения нового этапа двусторонних отношений, который призван восстановить давно прерванные связи и открыть путь к широкому экономическому и политическому сотрудничеству. За последние два года сирийско-азербайджанские отношения заметно продвинулись после продолжительного периода застоя. Наиболее значимым событием стало соглашение о поставках азербайджанского природного газа в Сирию через территорию Турции, являющееся частью более масштабного плана Баку по расширению экспорта энергоносителей на Ближний Восток. Объявленное в июле 2025 года соглашение предусматривает поставку примерно 3,4 миллиона кубометров газа в сутки, с постепенным увеличением до 1–2 миллиардов кубометров в год. Ожидается, что дополнительный объем поставок поможет запустить простаивающие электростанции и снизить нагрузку на напряжённый энергетический сектор Сирии.

Это партнёрство отражает новую стратегию Сирии, направленную на диверсификацию экономических отношений и снижение зависимости от какого-либо одного партнёра. Оно также является частью более широкой государственной программы по возрождению сектора золота и драгоценных металлов, который рассматривается как ключевой источник получения твёрдой валюты и компенсации убытков в традиционных отраслях промышленности.

Доктор Ибрагим Кушджи, эксперт в области банковского дела и экономики, рассказал The Media Line, что сотрудничество с Азербайджаном предоставляет Сирии редкую возможность вновь интегрироваться в региональную торговую сеть, особенно в таких секторах, которые считаются основными драйверами роста - энергетика и производство ювелирных изделий из золота.

Кушджи отметил, что банковский сектор Сирии должен идти в ногу с этим процессом открытости, модернизируя электронные платёжные системы и открывая внешние банковские каналы связи, подчеркнув, что «сирийской экономике нужны практические партнёрства, а не лозунги, и Азербайджан является подходящими воротами для этого».

Значение сирийско-азербайджанского сотрудничества выходит за рамки экономики, неся также важные политические последствия. Аналитики отмечают, что Баку стремится расширить своё влияние на Ближнем Востоке, формируя сбалансированные партнёрства с государствами за пределами своей традиционной сферы интересов, в то время как Дамаск рассматривает это сотрудничество как шанс прекратить региональную изоляцию и вернуть себе роль в формирующемся геополитическом порядке.

Доктор Самер аль-Хатиб, профессор международных отношений Дамасского университета, объяснил это измерение в интервью The Media Line, заявив:

«Отношения с Азербайджаном представляют для Сирии как политическое, так и экономическое окно, поскольку это мусульманская страна, имеющая сбалансированные отношения с Турцией, Ираном и Россией, что делает её точкой равновесия во взаимодействиях региона».

Он продолжил: «С геополитической точки зрения, поступление азербайджанского газа в Сирию означает расширение круга региональных интересов на сирийской территории, что предоставляет Дамаску больше простора для маневра во внешней политике и закладывает основу для возможного сотрудничества в сфере безопасности и технологий».

Наблюдатели предполагают, что сирийско-азербайджанское сотрудничество может со временем стать моделью региональной экономической интеграции, если будет выстроено с гибкостью и прозрачностью. Азербайджан располагает значительными энергетическими ресурсами и опытом в развитии инфраструктуры, портов и логистики, тогда как стратегическое расположение Сирии на Средиземном море делает её потенциальным транзитным узлом для энергетических и торговых маршрутов, связывающих Ближний Восток с Европой. Сотрудничество может также расшириться в сферы сельского хозяйства, технологий и портового развития, продвигая общие экономические цели и способствуя укреплению региональной стабильности.

Сирийско-азербайджанское сотрудничество, по-видимому, выходит далеко за рамки одного газового соглашения или временной экономической инициативы. Оно сигнализирует о более широком сдвиге в региональных отношениях Сирии и о целенаправленных усилиях выйти из многолетней финансовой и политической изоляции. Если обе стороны смогут превратить свои соглашения в конкретные проекты и эффективно использовать опыт Азербайджана в энергетике и промышленности, это партнёрство может стать новой моделью ближневосточного сотрудничества — моделью, которая выходит за рамки риторики и приносит реальные, измеримые результаты».

Источник: The Jerusalem Post