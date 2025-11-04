 Микаил Джаббаров рассказал о новых льготах для ненефтяного сектора | 1news.az | Новости
Микаил Джаббаров рассказал о новых льготах для ненефтяного сектора

First News Media13:48 - Сегодня
Микаил Джаббаров рассказал о новых льготах для ненефтяного сектора

В Азербайджане предлагается ввести новые налоговые льготы и стимулы для развития ненефтяного частного сектора и повышения прозрачности экономики, заявил министр экономики страны Микаил Джаббаров на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, где обсуждался госбюджет на 2026 год.

Министр отметил, что подготовлены предложения по поэтапному налогообложению операций в ненефтяном секторе с сохранением низкой налоговой нагрузки.

«Это была непростая тема для обсуждения. Существовали разные точки зрения, но итоговый документ отражает единый согласованный подход», - подчеркнул Джаббаров.

По словам министра, в рамках новых инициатив в парламент внесен проект поправок в Налоговый кодекс, направленных на стимулирование инвестиций, расширение предпринимательства и повышение прозрачности.

Джаббаров также перечислил основные налоговые инициативы, представленные в законопроекте: налоговые льготы для предпринимателей в Нахчыванской АР, аналогичные тем, которые получают компании на освобожденных территориях; стимулирование производства автобусов и грузовых автомобилей в транспортном секторе; отнесение рыбоводства к сельскому хозяйству, что позволит полностью освободить эту сферу от налогов; снижение налоговых ставок для сектора общественного питания для поддержки безналичных платежей; повышение порога обязательной регистрации по НДС с 200 тыс. до 400 тыс. манатов.

Микаил Джаббаров также напомнил, что налоговые реформы последних лет внесли значимый вклад в дело легализации трудовых отношений и прозрачности рынка труда.

«С 1 января 2019 года до 1 октября 2025 года число трудовых договоров в ненефтегазовом частном секторе увеличилось на 471 тыс., превысив 1 миллион. Доля официально зарегистрированных работников выросла с 38,5% до 54,1%. Одновременно доля бюджетных трансфертов в доходах Государственного фонда социальной защиты снизилась с 35,6% в 2018 году до 17,5% в 2018-2024 гг.», - подчеркнул он.

Источник: Report

