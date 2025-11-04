 Сахиль Бабаев: За 5 лет соцрасходы бюджета выросли на 40% | 1news.az | Новости
Сахиль Бабаев: За 5 лет соцрасходы бюджета выросли на 40%

First News Media12:29 - Сегодня
Сахиль Бабаев: За 5 лет соцрасходы бюджета выросли на 40%

В Азербайджане социально ориентированные расходы бюджета за последние 5 лет выросли на 4,4 млрд манатов или на 40%.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2026 год" в парламентском Комитете по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, социально ориентированные расходы госбюджета прогнозируются на уровне 17,1 млрд манатов или 41,1% бюджетных расходов: "Это на 213 млн манатов больше прогноза на текущий год и на 2,5 млрд манатов больше фактического показателя 2024 года".

Бабаев подчеркнул, что расходы на здравоохранение в сводном госбюджете прогнозируются на 6,4% или 227 млн манатов больше по сравнению с 2025 годом, а расходы на здравоохранение в госбюджете - на 195 млн манатов или 10,7% больше: "В целом за последние 5 лет расходы на здравоохранение в бюджетных расходах увеличились на 43%, а в общих расходах на здравоохранение зафиксирован рост в 2,6 раза, то есть 160%".

Министр также отметил, что расходы на здравоохранение в стране составляют 2,7% ВВП, что является одним из самых высоких показателей среди стран СНГ.

