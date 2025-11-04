Микаил Джаббаров: в SOCAR ранее наблюдались беспорядок и неэффективность

В Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) наблюдались как беспорядок, так и неэффективность.

Как сообщает Qafqazinfo, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год».

Министр отметил, что за последние пять лет чистая прибыль SOCAR более чем удвоилась.

«Комментарии, касающиеся уплаты налогов компанией, являются ошибочными. Эта информация открыта и прозрачна. Распространено ошибочное мнение, будто предприятие платит только налог на прибыль. Это не так. омпания выплачивает налоги различных видов. Поэтому вопрос оптимизации деятельности государственных предприятий всегда находится и будет находиться в центре внимания соответствующих государственных структур. Если у кого-то возникают вопросы относительно деятельности той или иной компании, в том числе SOCAR, они должны быть адресованы непосредственно самой компании», — подчеркнул министр.